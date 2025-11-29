Cisárska bábovka: Vo Viedni je klasikou už celé storočie. Jednoduchá a neuveriteľne chutná!

Ak existuje zákusok, ktorý si v našich končinách vyslúžil označenie „klasika“, potom je to jednoznačne bábovka.
Tento tradičný múčnik sa pečie už celé stáročia a dodnes patrí medzi najobľúbenejšie sladkosti, ktoré nechýbajú na stoloch v mnohých európskych krajinách – nielen počas nedeľnej kávy.
Receptov na bábovku vzniklo nespočetné množstvo, no jeden z nich medzi nimi vyniká. Už ste ochutnali cisársku bábovku?
Bábovka – jedna z najstarších európskych sladkostí
Bábovka si v Európe drží pozíciu jedného z najstarších a zároveň najrozšírenejších múčnikov. Dôvod je jednoduchý: chutí skvelo a pripraviť ju dokáže aj úplný začiatočník.
Či už ide o klasickú trenú verziu, tvarohovú, jablkovú, alebo práve cisársku, základ ostáva rovnaký – jednoduché cesto a vôňa domova.
Prvé zmienky o bábovke pochádzajú už z 15. storočia. Jej pôvod však zostáva nejasný, rovnako ako samotný názov.
Podľa niektorých legiend ju obľubovali najmä staré ženy – „baby“, odkiaľ by mohlo pomenovanie pochádzať. Iní tvrdia, že jej tvar mal pripomínať tvár stareny.
Či je niektoré z týchto vysvetlení pravdivé, sa asi už nikdy presne nedozvieme.
Ako vznikla cisárska bábovka
Ako sa bábovka šírila domácnosťami, prirodzene vznikali nové a nové varianty. Niekto obohatil cesto o tvaroh, iný pridal šľahačku, inde vznikla olejová, orechová či mramorová verzia.
Približne pred sto rokmi však svetlo sveta uzrel recept, ktorý si okamžite získal veľkú pozornosť.
Herečka Katharina Schrattová, blízka priateľka rakúskeho cisára Františka Jozefa I., zverejnila svoj mimoriadne bohatý recept na bábovku plnú čokolády, orechov a aromatických prísad.
Odvtedy sa jej nehovorí inak než cisárska bábovka – a dodnes ju mnohí považujú za tú najlepšiu zo všetkých.
Ako pripraviť pravú rakúsku cisársku bábovku
Video s postupom nájdete tu:
1. Pripravte si formu
Skôr než začnete miešať cesto, pripravte si formu. Vytrieste ju maslom a namiesto múky ju vysypte mandľovými lupienkami.
Tie sa počas pečenia krásne zapečú a dodajú bábovke výbornú chuť aj vzhľad.
2. Nachystajte si tri misy
Prvá misa – suchá zmes:
- 150 g hladkej múky
- 150 g polohrubej múky
- 1 a ½ lyžičky prášku do pečiva
- 80 g nasekanej čokolády
- 80 g nasekaných vlašských orechov
Všetky suroviny premiešajte.
Druhá misa – maslový základ:
- 300 g masla izbovej teploty
- 1 balíček vanilkového cukru
- 300 g práškového cukru
- štipka soli
- 2 lyžičky citrónovej kôry
Maslo vyšľahajte s cukrom a ostatnými prísadami do krémova.
Tretia misa – vajcia:
- 6 celých vajec izbovej teploty
Vajcia šľahajte poriadne dlho, aby zväčšili objem a naplnili sa vzduchom. Práve ten zabezpečí nadýchané cesto.
3. Spojenie všetkých zložiek
Do maslovej zmesi postupne pridajte časť múčnej zmesi a časť vajec. Striedajte ich, kým sa všetko nespojí do hustejšieho, hladkého cesta bez hrudiek.
Cesto potom pomocou lyžice preložte do pripravenej formy.
4. Pečenie
Bábovku pečte v rúre vyhriatej na 170 °C približne 50 – 60 minút.
Po upečení ju nechajte vo forme mierne vychladnúť a potom ju otočte na mriežku. Ak chcete, môžete ju zľahka poprášiť práškovým cukrom.