Chcete sa dožiť vysokého veku? Týmto štyrom veciam sa radšej vyhnite

Túžba po dlhom živote a pevnom zdraví je univerzálna. Mnohí z nás sa snažia jesť zdravo, pravidelne sa hýbať a vyhýbať sa tomu, čo telu škodí. No aj pri dobrej snahe môžeme robiť chyby, o ktorých často ani netušíme. Odborníci na výživu, metabolizmus a starnutie upozorňujú na niekoľko návykov, ktoré môžu dlhodobo ovplyvňovať zdravie buniek, trávenie, spánok a celkovú vitalitu.
1. Nesprávne skladovanie a príprava zeleniny môže znižovať obsah vitamínov
Zelenina je základom zdravej stravy a množstvo štúdií potvrdzuje, že vysoký príjem rastlinných potravín je spojený s nižším rizikom civilizačných ochorení a dlhšou dĺžkou života. Aby však mala zelenina čo najvyšší nutričný prínos, je dôležité, ako s ňou zaobchádzame.
Vedecky potvrdené fakty:
- Tepelná úprava môže znižovať množstvo vitamínov, najmä vitamínu C a niektorých vitamínov skupiny B.
- Oxidácia (kontakt so vzduchom) môže spôsobiť menšie straty vitamínov — najmä ak je zelenina dlho nakrájaná alebo nesprávne skladovaná.
- Krájanie samo o sebe nespôsobuje dramatické straty, ale dlhé státie nakrájanej zeleniny vitamíny postupne degraduje.
- Predpripravené šalátové zmesi sa rýchlejšie kazia a môžu mať vyššie riziko mikrobiálnej kontaminácie, ak nie sú správne skladované.
Ako zachovať maximum živín (vedecky odporúčané)
- Zeleninu krájajte tesne pred konzumáciou alebo varením.
- Ak ju skladujete nakrájanú, používajte tesne uzavreté nádoby a uchovávajte ju v chlade.
- Šalátové listy je vhodné skôr trhať, pretože sa menej poškodzujú.
- Celú zeleninu umývajte pred krájaním, aby ste minimalizovali straty vitamínov rozpustných vo vode.
2. Strúhané syry v sáčkoch obsahujú prídavné látky – tie sú síce bezpečné, ale menia kvalitu výrobku
V obchodoch sú veľmi populárne už nastrúhané syry. Sú praktické, no väčšina z nich obsahuje látky, ktoré zabraňujú zlepovaniu jednotlivých kúskov. Najčastejšie ide o celulózu alebo škroby, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti schválené a pre väčšinu ľudí nepredstavujú riziko.
Vedecky potvrdené fakty:
- Pridaná celulóza alebo škrob môžu mierne meniť textúru a chuť syra.
- Nie je preukázané, že by tieto látky zvyšovali riziko plesní alebo baktérií — rizikom je skôr nesprávne skladovanie po otvorení.
- Aditíva v strúhaných syroch sú regulované a považujú sa za bezpečné.
Prečo odborníci aj tak odporúčajú strúhať syr doma?
- čerstvo nastrúhaný syr má lepšiu chuť a konzistenciu
- neobsahuje žiadne protihrudkujúce látky
- máte pod kontrolou kvalitu aj čerstvosť
Ak kupujete balený strúhaný syr, riaďte sa etikou a po otvorení ho čo najskôr spotrebujte.
3. Čajové sáčky môžu uvoľňovať mikroplasty – závisí od materiálu
Mikroplasty sú dnes predmetom výskumu a viaceré štúdie preukázali, že niektoré typy čajových sáčkov, najmä plastové (polypropylénové alebo nylonové), môžu pri kontakte s horúcou vodou uvoľňovať drobné plastové častice.
Vedecky potvrdené fakty:
- Plastové čajové sáčky môžu do nápoja uvoľniť milióny až miliardy mikroplastov.
- Papierové sáčky potiahnuté plastom môžu uvoľňovať menšie, ale stále merateľné množstvo.
- Čisto celulózové sáčky alebo sypané čaje tieto problémy nemajú.
- Zatiaľ neexistuje dôkaz, že množstvo mikroplastov z čajových sáčkov spôsobuje konkrétne ochorenie, no výskum stále prebieha.
- Mikroplasty sa v tele môžu hromadiť a súvisia s oxidatívnym stresom.
Bezpečnejšie alternatívy
- uprednostňujte sypané čaje
- používajte kovové alebo kompostovateľné sitká
- ak kupujete balený čaj, hľadajte označenie „kompostovateľné“ alebo „bez plastov“
- vyhnite sa čajovým sáčkom, ktoré sú zjavne plastové alebo tepelne zvarené
4. Nekvalitný spánok a vysoký príjem cukru narúšajú regeneráciu tela
Kvalitný spánok je jedným zo základných pilierov zdravia. Väčšina odborných spoločností odporúča dospelým 7 až 9 hodín spánku denne, pretože dlhodobý deficit môže viesť k zvýšenému riziku srdcovo-cievnych ochorení, obezity, cukrovky či problémov s náladou.
Vedecky potvrdené fakty:
- Neskoré jedenie môže narušiť spánkový cyklus, najmä ak ide o ťažké jedlá alebo veľa cukru.
- Sladkosti večer ovplyvňujú kolísanie hladiny glukózy, čo môže zhoršiť zaspávanie a spôsobiť nočné budenie.
- Nadmerná konzumácia cukru je spojená s kratšími telomérami – čo je jeden z ukazovateľov biologického starnutia.
- Kvalitný spánok podporuje regeneráciu imunitného systému a spomaľuje proces starnutia buniek.
Čo robia odborníci?
- večer sa vyhýbajú sladkým nápojom a dezertom
- posledné jedlo jedia ideálne 2–3 hodiny pred spánkom
- chodia spať aj vstávajú v rovnakom čase
- obmedzujú modré svetlo a stimulujúce aktivity pred spaním
Dlhý a zdravý život nie je výsledkom jednej dramatickej zmeny, ale súboru každodenných rozhodnutí. Keď si dáme pozor na spôsob, akým pripravujeme zeleninu, ako skladujeme potraviny, čo pijeme a ako spíme, môžeme výrazne podporiť zdravie buniek a celého organizmu.