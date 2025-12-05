Bryndza. Nenápadný poklad zdravia. Podporí trávenie, chudnutie a zároveň dodá množstvo bielkovín

Hoci sa často porovnávajú všetky syry „v jednom vreci“, medzi jednotlivými typmi existujú veľké rozdiely. Tavené syry bývajú presolené a technologicky upravené, a preto sa ich odporúča jesť len striedmo. Naopak, mäkké a zrejúce syry, medzi ktoré patrí aj bryndza, majú v jedálničku svoje pevné a oprávnené miesto. Sú výživné, plné prospešných látok a pri rozumnej konzumácii môžu podporiť zdravie v rôznych smeroch.
Bryndza a Slovensko: tradičný, dostupný a všestranný syr
Bryndza je neodmysliteľne spojená so slovenskou kuchyňou, najmä s bryndzovými haluškami. V skutočnosti však ide o univerzálny syr, ktorý sa dá využiť omnoho kreatívnejšie. Nájdete ho v bežných obchodoch a jeho cena je stále pomerne priaznivá, takže patrí medzi dostupné potraviny s vysokou výživovou hodnotou.
Ako vzniká bryndza: stručný a pravdivý postup
Bryndza sa tradične vyrába z ovčieho mlieka alebo zo zmesi ovčieho a kravského mlieka. Výroba prebieha v dvoch etapách:
- Na salaši sa do čerstvého mlieka pridáva syridlo, ktoré spôsobí zrážanie mlieka a vznik hrudkovitej zrazeniny.
- V bryndziarni syr dozrieva, následne sa odstráni kôrka, vytláča sa srvátka a syrová hmota sa rozdrví. Po dosolení sa plní do nádob.
Presný proces závisí od typu bryndze – či ide o tradičnú ovčiu bryndzu, alebo o bryndzu vyrábanú zo zmesi mlieka.
Čo robí bryndzu hodnotnou? Kvalitné bielkoviny a živé kultúry
Ovčie mlieko je výživnejšie než kravské
Odborné zdroje uvádzajú, že ovčie mlieko má:
- vyšší obsah bielkovín
- vyšší podiel tukov
- viac minerálov, najmä vápnika a fosforu
Práve preto sa hodí pre ľudí, ktorí potrebujú zvýšiť príjem týchto živín – napríklad pre ženy riešiace hustotu kostí alebo pre ľudí so zvýšenou fyzickou záťažou.
Bryndza môže obsahovať živé mikroorganizmy
Tradičná nepasterizovaná bryndza je prirodzene fermentovaný syr a obsahuje viaceré druhy mliečnych baktérií, ktoré môžu podporovať črevný mikrobióm. Presné číslo sa nedá uviesť, pretože závisí od:
- spôsobu výroby
- mikrobiálneho zloženia mlieka
- teploty a dĺžky zrenia
Je však pravda, že fermentované mliečne výrobky, vrátane bryndze, môžu priaznivo ovplyvňovať trávenie a imunitu práve vďaka mikroorganizmom, ktoré prirodzene vznikajú počas fermentácie.
Bryndza a chudnutie: ako môže pomôcť
Bryndza sama o sebe nie je „spaľovač tukov“. Má však vlastnosti, ktoré sa môžu hodiť pri redukcii hmotnosti:
1. Je sýta vďaka bielkovinám
Vysoký obsah bielkovín pomáha udržať pocit sýtosti dlhší čas, čo prirodzene znižuje potrebu maškrtiť.
2. Obsahuje tuky s priaznivým zložením
Ovčie mlieko môže obsahovať konjugovanú kyselinu linolovú (CLA). Množstvo CLA sa líši podľa stravy zvierat – najviac sa jej nachádza v mlieku zvierat pasúcich sa na čerstvej tráve. CLA je predmetom výskumu pre svoj možný vplyv na metabolizmus tukov a hladinu cholesterolu.
Dôležité však je, že tieto účinky sa neviažu výlučne na bryndzu a nie sú automatické – skôr ide o podporu v rámci pestrého jedálnička.
Ako bryndzu konzumovať, aby bola čo najhodnotnejšia
Bryndzu možno použiť rôznymi spôsobmi. Ak chceme zachovať čo najviac prospešných látok, je vhodné jesť ju bez tepelnej úpravy.
Skvelé možnosti konzumácie:
- na čerstvom kváskovom chlebe
- v zeleninových šalátoch
- ako náplň do paradajok či paprík
- ako doplnok k pečenej zelenine – napríklad ku cvikle, ktorá so slanosťou bryndze tvorí výborne vyváženú kombináciu
Pri varení sa dá využiť napríklad:
- do zapečených zemiakov
- do cestovín
- na halušky
Zhrnutie: bryndza je hodnotná, ale nie zázračná potravina
- Je bohatá na bielkoviny, minerály a prirodzené fermentačné kultúry.
- Môže podporovať črevný mikrobióm.
- Pomáha zasýtiť, čo môže byť užitočné pri kontrole hmotnosti.
- Je výživovo hodnotnejšia než väčšina tavených syrov.
Nie je však liekom ani „zázračným spaľovačom tukov“ – patrí medzi kvalitné potraviny, ktoré majú najväčší prínos ako súčasť pestrého a vyváženého stravovania.