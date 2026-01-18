Biela na stenách ustupuje. Dizajnéri pre rok 2026 predstavia odtieň, ktorý domov doslova zohreje

Biele steny patrili dlhé roky medzi najčastejšie voľby v interiéroch. Pôsobili neutrálne, univerzálne a jednoducho sa kombinovali s akýmkoľvek nábytkom. Trendy pre rok 2026 však ukazujú zmenu smerom k teplejším farbám, ktoré dokážu domácnosť vizuálne zútulniť. Interiéroví dizajnéri označujú za jeden z najvýraznejších odtieňov sezóny tzv. peach fuzz, teda jemnú broskyňovú farbu.
Prečo sa broskyňová farba dostala do popredia?
Interiérové štúdiá aj výrobcovia farieb zaznamenávajú v posledných rokoch zvýšený dopyt po teplejších tónoch. Je to reakcia na dlhodobý trend minimalistických interiérov, v ktorých dominovali biela a chladné neutrálne farby. Oproti nim broskyňová pôsobí vizuálne mäkšie, a keďže ide o teplý odtieň, priestor môže na pohľad pôsobiť prívetivejšie.
Odtieň peach fuzz bol viackrát označený za farbu roka v dizajnérskych predpovediach — najznámejšie organizácie z oblasti farieb, ako napríklad Pantone, často určujú podobné trendy. V roku 2026 sa k tejto farbe opäť vracia väčšia pozornosť, pretože dobre zapadá do súčasného smerovania interiérov: kombinovania prírodných materiálov, neutrálnych základov a teplejších akcentov.
Výhody broskyňovej farby v interiéri
V broskyňovej farbe možno nájsť niekoľko praktických výhod, ktoré sú založené na jej farebných vlastnostiach:
- Patrí medzi teplé odtiene, preto na pohľad pôsobí hrejivejšie ako biela či sivá.
- Je menej výrazná než jasná oranžová, takže nepôsobí rušivo.
- Dobre sa kombinuje s drevom a prírodnými textúrami, ktoré sú aktuálne veľmi obľúbené.
- Opticky zjemňuje priestor, čo sa dá využiť v obývačkách alebo spálňach.
Inými slovami, peach fuzz funguje ako stredne neutrálny akcent, ktorý dokáže priestor oživiť bez toho, aby pôsobil prehnane výrazne.
Ako broskyňovú farbu kombinovať? Overené dizajnérske postupy
Aj keď ide o trendovú farbu, jej použitie má jasné pravidlá založené na skúsenostiach interiérových dizajnérov.
1. Kombinácia s prírodnými materiálmi
Broskyňová farba veľmi dobre ladí s drevom v svetlých tónoch (napr. dub), rovnako aj s ľanom, bavlnou či ratanom. Vytvára prirodzene pôsobiaci, čistý a moderne uvoľnený interiér.
2. Kontrast so smaragdovo zelenou
Táto kombinácia sa objavuje v mnohých návrhoch interiérových štúdií. Smaragdovo zelená patrí medzi tmavé, sýte farby, ktoré dokážu teplé broskyňové tóny opticky vyvážiť. Výsledkom je kontrast, ktorý pôsobí elegantne a sofistikovane.
3. Kovové detaily
Zlato, mosadz alebo brúsený kov môžu zvýrazniť teplý charakter broskyňovej farby. V praxi sa takto používajú napríklad:
- kovové lampy
- úchytky
- dekoračné rámy
- drobné doplnky
Kovy odrážajú svetlo a dodávajú interiéru vizuálne jasné akcenty.
Ako farbu použiť, ak nechcete meniť celý interiér?
Trend pre rok 2026 podporuje aj čiastočné využitie farby. Nie je nutné premaľovať celý byt — broskyňová pôsobí dostatočne výrazne aj v menších úlohách.
Praktické riešenia:
- vymaľovať jednu akcentovú stenu
- využiť ju na textílie (závesy, vankúše, prehozy)
- zaradiť do interiéru sedačku alebo kreslo v tomto odtieni
- pridať ju do dekorácií a doplnkov
Týmto spôsobom možno sledovať trendy bez veľkých investícií a zároveň zachovať možnosť jednoduchých zmien v budúcnosti.