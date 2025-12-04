Anglické gazdinky sa rýchlym programom práčky vyhýbajú. A veľmi dobre vedia prečo!

Mnohé moderné práčky ponúkajú univerzálny rýchly program, ktorý na prvý pohľad pôsobí prakticky.
Pravdou však je, že sa nehodí na každý typ bielizne, často nie je úsporný a môže dokonca skrátiť životnosť vašich vecí.
Viete, kedy je rýchly program ešte vhodný a kedy by ste sa mu mali radšej úplne vyhnúť?
Práčka dnes patrí k samozrejmému vybaveniu domácností a s pribúdajúcimi technológiami pribúdajú aj rozličné predvolené režimy. Jedným z najčastejších je práve rýchle pranie.
Ak si nie ste istí, kedy aký program zvoliť, pomôže vám toto video:
Anglické hospodynky presne vedia, ako s rýchlym programom narábať
Krátky prací cyklus rozhodne nezaručuje dokonale čisté prádlo – najmä nie v prípade silného znečistenia.
A nehodí sa ani na textílie, ktoré je potrebné vyprať dôkladne, aby ste odstránili baktérie či roztoče. Hoci by ste mali hotovo rýchlejšie, efektivita je otázna, a to aj z hľadiska dnešných cien energií.
Rýchly program nemusí byť úspornejší – často je to naopak
Najviac energie v práčke nežerie motor, ktorý otáča bubon, ale výhrevné teleso. A práve v rýchlom cykle musí zohrievať vodu intenzívnejšie.
Keďže práčka perie kratšie, teplota býva vyššia a spotreba energie paradoxne stúpa. Naopak, dlhšie programy pracujú pri nižších teplotách a celková spotreba býva nižšia.
Nepreťažujte práčku
Chcete prať efektívne? Pračku ani neprepĺňajte, ani nepúšťajte napoly prázdnu.
Jednoduchý trik pred spustením: medzi bubon a bielizeň by sa vám mala pohodlne zmestiť dlaň. Ak áno, množstvo prádla je ideálne.
Program vyberajte podľa materiálu
Hoci manuály často uvádzajú, že rýchly program je „univerzálny“, realita je iná. Každý materiál potrebuje svoje – niektoré druhy látok môžu nesprávnym praním utrpieť.
Vlna či hodváb mávajú na väčšine práčok samostatné nastavenia a ich šetrné režimy sa rozhodne oplatí dodržať. Vždy sledujte štítok na konkrétnom kúsku oblečenia.
Ručníky a rýchly cyklus? Nikdy spolu!
Rýchly program rozhodne nie je vhodný na uteráky.
Tie nasiaknu veľké množstvo vody, čo môže krátky cyklus preťažiť natoľko, že program zablokuje a práčka vypíše chybu. V takom prípade už často pomôže iba servis.
Kedy má rýchly program zmysel?
Použiť ho môžete v situáciách, keď doslova bežíte z domu a potrebujete len rýchlo „osviežiť“ jeden kúsok oblečenia. Hodí sa na:
- jemne zašpinené oblečenie,
- spodnú bielizeň,
- oblečenie po návrate z posilňovne alebo kratšej prechádzky, keď je iba mierne spotené.
Niektoré práčky dokonca ponúkajú viac časových variantov – od 15-minútového cyklu až po približne hodinový