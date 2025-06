Ambiciózny tunel pod morom spojí Európu s Afrikou. Projekt, ktorý vyjde miliardy

Cesta zo Španielska do Maroka bez lietadla či trajektu? Hoci by sa to ešte pred pár rokmi mohlo zdať ako sci-fi, dnes je táto myšlienka čoraz reálnejšia. Kľúčom k nej je dlho plánovaný projekt – podmorský tunel pod Gibraltárskym prielivom, ktorý prepojí európsky kontinent s africkým. Táto unikátna stavba by mala v budúcnosti umožniť oveľa jednoduchšiu a rýchlejšiu dopravu medzi dvoma svetadielmi.

Sen starý niekoľko desaťročí

Hoci sa tento ambiciózny plán môže zdať ako čerstvá novinka, opak je pravdou. Myšlienka spojiť Európu a Afriku nie je vôbec nová – na stole je už takmer štyridsať rokov. Pôvodne však bol plánovaný obrovský most, ktorý by preklenul približne 15-kilometrový úsek mora. Tento prvotný projekt narazil na množstvo komplikácií, medzi ktorými dominovali silný vietor, hustá lodná doprava, veľmi intenzívne morské prúdy a extrémna hĺbka mora, ktorá miestami dosahuje až 900 metrov. Takáto konštrukcia by si vyžadovala gigantické piliere a technológie, ktoré v tom čase neboli dostupné, čo spôsobilo odloženie plánov na neurčito.

Pre lepšiu predstavu, ako by mohol takýto tunel pod Gibraltárom vyzerať v praxi, si môžete pozrieť nasledujúce video:

Video – Ako by mohol vyzerať podmorský tunel medzi Európou a Afrikou

Renesancia myšlienky v novom tisícročí

Pred dvadsiatimi rokmi sa táto vízia vrátila s ešte väčším elánom. Novým zámerom bolo vybudovať nie most, ale podmorský železničný tunel. Už vtedy odborníci jasne tvrdili, že táto stavba ďaleko prevyšuje náročnosť tunela pod Lamanšským prielivom medzi Francúzskom a Anglickom. Giovanni Lombardi, prezident švajčiarsko-talianskej spoločnosti Lombardi Engineering, v tej dobe dokonca označil projekt Lamanšského tunela v porovnaní s plánovaným tunelom pod Gibraltárom za „detskú hračku“.

Hlavným problémom však nebola len geológia či drsné klimatické podmienky, ale najmä aktívne tektonické platne a časté zemetrasenia, ktoré túto oblasť pravidelne zasahujú. Napriek tomu sa veda posunula vpred a umožnila znovuzrodenie tohto megaprojektu. Španielsko dokonca investovalo do nových štúdií realizovateľnosti až 1,6 milióna eur, čo ukazuje ich odhodlanie tento projekt konečne uskutočniť.

Ako bude tunel vyzerať?

V súčasnosti je vízia konkrétnejšia než kedykoľvek predtým. Informácie o plánovanom tuneli už prenikli aj na verejnosť. Projekt počíta s výstavbou dvoch paralelných železničných tratí, ktoré by mali spojiť osadu Punta Paloma v južnom Španielsku (v regióne Andalúzia) s lokalitou Malabata v severnom Maroku, neďaleko známeho mesta Tanger. Celková dĺžka podmorského úseku má dosiahnuť takmer 28 kilometrov, pričom celá trasa vrátane podzemných prístupových úsekov bude merať približne 42 kilometrov.

Tunel sa bude môcť pochváliť aj niektorými rekordmi – jeho najhlbší bod bude neuveriteľných 300 metrov pod hladinou mora. Navyše maximálny povolený sklon železničných tratí bude 3 %, čo zabezpečí plynulosť a bezpečnosť premávky.

Projekt počíta s vybudovaním až troch samostatných tunelov. Dva budú slúžiť na samotnú prepravu cestujúcich a tovarov vlakmi, zatiaľ čo tretí tunel, umiestnený uprostred, bude slúžiť ako servisný a bezpečnostný koridor. Všetky tri tunely budú navzájom spojené priečnymi chodbami každých 340 metrov.

Náklady, ktoré vyrazia dych

Táto obrovská infraštruktúrna stavba rozhodne nebude lacná záležitosť. Podľa aktuálnych odhadov sa celkové náklady pohybujú medzi 6 až 15 miliardami eur, čo z neho robí jeden z najnákladnejších projektov svojho druhu v Európe i Afrike. Pôvodným ambicióznym cieľom bolo dokončiť celý tunel do majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2030, ktoré by mohli Španielsko a Maroko spoločne usporiadať.

Nečakané komplikácie a alternatívne riešenia

Realita však ukázala ďalšie prekážky. Miestna hornina pod morským dnom je mimoriadne tvrdá a takmer nemožná na razenie pomocou súčasne dostupných technológií. Inžinieri preto prišli s novým, alternatívnym riešením – výstavbou prefabrikovaného betónového tunela, ktorý by bol uložený na morské dno a ukotvený pomocou špeciálnych káblov.

Aj napriek týmto prekážkam zostáva sen o spojení kontinentov stále aktuálny. Projekt podmorského tunela by totiž výrazne urýchlil dopravu nielen nákladnú, ale aj osobnú. Podľa predbežných prognóz by cez tunel mohlo ročne prejsť až 12 miliónov cestujúcich. V prípade realizácie projektu by cesta vlakom z európskej pôdy na africkú netrvala viac ako polhodinu.