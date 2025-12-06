Ako vyčistiť škáry v kúpeľni: Domáca zmes britských gazdiniek funguje prekvapivo dobre!

Čistenie škár nepatrí medzi najobľúbenejšie domáce práce. Aj keď sa do toho pustíte s odhodlaním, pár šikovných trikov dokáže celý proces výrazne uľahčiť.
Poznáte niektoré z nich? Na škáry v kúpeľni často vystačí to, čo už máte doma – a výsledky môžu byť prekvapivo dobré.
Škáry vyčistíte tým, čo máte poruke
Na bežné čistenie škár sa hodia rôzne klasické čistiace prostriedky, ktoré používa väčšina domácností.
Patrí sem napríklad Savo alebo iné bielidlá, tekutý piesok či dokonca tableta do umývačky riadu.
Tá má okrem silného čistiaceho účinku aj jemne abrazívne vlastnosti, ktoré si s nečistotami poradia veľmi dobre.
Podobne účinný je prací prášok, prací gél či WC gél. Všetky tieto prípravky môžete naniesť na škáry kartáčkom, nechať pár minút pôsobiť, následne vydrhnúť a opláchnuť.
Existujú však aj ďalšie zaujímavé kombinácie a domáce metódy, ktoré možno ešte nepoznáte.
Tipy na upratovanie kúpeľne
Zaujíma vás, čo všetko sa dá v kúpeľni vyčistiť netradičnými spôsobmi a bez použitia komerčných čističov? Pozrite si túto slovenskú kompiláciu upratovacích trikov:
Ďalšie domáce čističe škár. Na škáry výborne funguje ocot, soľ či jedlá sóda.
Kombinácia octu a sódy je osvedčenou klasikou – zmiešajte ich na hustejšiu pastu, naneste kartáčkom na škáry, nechajte približne 10 minút pôsobiť, potom pretrite a opláchnite vodou.
Škáry môžete vyčistiť aj obyčajnou zubnou pastou. Nie je to najlacnejšia metóda, no ak potrebujete rýchly zásah na menšej ploche, môže dobre poslúžiť.
O niečo silnejší účinok dosiahnete pri použití bielidla. Nemusíte ho liať po celej kúpeľni – stačí ho zmiešať s jedlou sódou.
Pri práci s bielidlom však používajte rukavice a dávajte pozor na textílie, ktoré by sa mohli zafarbiť. Rovnakým spôsobom sa používa aj peroxid zmiešaný so sódou.
Obidve tieto zmesi majú bieliaci efekt, čo sa pri škárach často hodí.
Obľúbený sprej britských gazdiniek
Britské gazdinky nedajú dopustiť na jednoduchú domácu zmes, ktorú aplikujú pomocou rozprašovača. Recept si môžete pripraviť aj doma:
- 0,5 litra vody
- 3 lyžice jedlej sódy
- 2 lyžice čpavku
- 1 lyžica octu
Sodu dôkladne miešajte, kým sa úplne nerozpustí, a roztok prelejte do fľaštičky s rozprašovačom. Nastriekajte na škáry, nechajte pôsobiť 3–5 minút, potom prečistite kartáčikom a nakoniec opláchnite čistou vodou.