Ako udržať vysokú znášku počas zimy. Jednoduchá náhrada trávy, ktorá dokáže zázraky

V zime si väčšina chovateľov všimne, že produkcia vajec prudko klesá. Keď teploty klesnú pod bod mrazu a sliepky už nemajú prístup k čerstvej tráve, ich znáška často spadne aj na polovicu. Je to prirodzená reakcia organizmu na kratší deň, chlad a zmenu krmiva — a zároveň jeden z dôvodov, prečo je zimná údržba hejna náročnejšia.
Jedným z praktických spôsobov, ako sliepkam v tomto období pomôcť, je zaradiť do kŕmenia naklíčené zrná, ktoré sa osvedčili ako doplnok podporujúci kondíciu aj celkovú vitalitu.
Video: praktické tipy na zimné kŕmenie sliepok
Ak si chceš celý postup a princíp nakličovania zŕn pozrieť aj názorne, na YouTube nájdeš video z kanála Zahrada na řece, ktoré sa venuje práve tomu, ako docieliť, aby sliepky v zime znášali čo najlepšie, a ako im pomôcť pomocou naklíčeného obilia:
Prečo sliepky v zime potrebujú „živé“ krmivo
Keď prestane rásť tráva, sliepky prichádzajú o zdroj vody, enzýmov a prírodných vitamínov, ktoré v teplejších mesiacoch získavajú priamo z pastvy. Zimná strava býva suchšia a hutnejšia, čo môže spôsobiť spomalenie metabolizmu. Keď telo šetrí energiou, prejaví sa to aj na nižšej znáške.
Naklíčené zrná sú v tomto smere veľmi užitočné — nie preto, že by zázračne zvýšili znášku, ale preto, že sliepkam dopĺňajú živiny v podobe, ktorú veľmi dobre trávia. Počas klíčenia sa v obilí prirodzene zvyšuje dostupnosť vitamínov skupiny B, niektorých minerálov a enzýmov. Zrno zároveň zmäkne, je šťavnatejšie a pre sliepky atraktívnejšie.
Takáto forma „živého krmiva“ pomáha udržiavať ich telo v dobrej kondícii, čo je v zime mimoriadne dôležité.
Ktoré zrná sú najvhodnejšie
Najčastejšie sa používajú zrná, ktoré dobre a rýchlo klíčia:
- jačmeň – patrí medzi najobľúbenejšie, klíči veľmi rýchlo
- pšenica – dostupná, výživná a spoľahlivo klíčiaca
- kukurica – klíči pomalšie, ale niektoré chovy ju s obľubou pridávajú ako doplnok
Mnohí chovatelia používajú aj zmesi obilnín, no úplne postačí jedno zrno, pokiaľ kvalitne naklíči.
Ako správne naklíčiť zrno, aby bolo pre sliepky bezpečné
Proces je jednoduchý:
- Namáčanie
Zrno nasypte do misky a zalejte vodou tak, aby bolo celé ponorené. Nechajte ho odstáť približne 8–12 hodín.
- Zliatie vody
Vodu zlejte a zrno preložte do cedníka alebo plytkej nádoby.
- Denné preplachovanie
Raz denne zrno opláchnite čistou vodou, aby nezačalo plesnivieť. Oplachovanie zároveň podporí klíčenie.
- Teplé miesto
Nádobu uložte na miesto, kde nemrzne, ale je dostatočne chladné a vzdušné. Klíčenie prebieha pri bežnej izbovej teplote.
- Prvé klíčky
Po dvoch až troch dňoch sa objavia malé biele klíčky — v tejto fáze je krmivo pre sliepky najhodnotnejšie. Nie je potrebné čakať na dlhé zelené výhonky.
Pokiaľ klíčky zapáchajú alebo sa objaví sliz, radšej ich sliepkam nedávajte.
Čo možno očakávať: realistické výsledky
V zime neexistuje jediná metóda, ktorá by dokázala nahradiť dlhý deň, slnko alebo stabilné teplo. Preto nie je reálne očakávať, že akékoľvek krmivo vráti produkciu vajec na úroveň letných mesiacov.
Naklíčené zrná však môžu:
- zlepšiť trávenie
- podporiť hydratáciu
- zvýšiť aktivitu a vitalitu sliepok
- pomôcť udržať stabilnejšiu znášku, než by mali bez doplnku
- prispieť k lepšiemu stavu peria, najmä po pĺznutí
Mnohí chovatelia opisujú, že pri pravidelnom podávaní klíčkov (napríklad niekoľko hrstí denne na celé hejno) sa znáška mierne stabilizovala, aj keď nie vždy výrazne zvýšila. Je to teda užitočný doplnok, nie zázračné riešenie.
Správanie sliepok sa zlepší tiež
Sliepky, ktoré dostávajú „živú“ potravu, bývajú aktívnejšie aj v chladnom období. Majú lepšie trávenie, menej sa navzájom stresujú a v období po pĺznutí sa rýchlejšie zotavujú. Keďže klíčky obsahujú viac vody a ľahšie sa trávia, sú vhodným doplnkom k bežnej zimnej kŕmnej dávke.
Domáca zimná pastva – jednoduchý návod
Potrebujete:
- jačmeň alebo pšenicu
- vodu
- misku alebo cedník
Postup:
- Nasypte zrno do misy a zalejte vodou.
- Nechajte stáť cez noc.
- Ráno zlejte vodu a zrno prepláchnite.
- Uložte ho na miesto bez mrazu.
- Raz až dvakrát denne ho premiešajte a opláchnite.
- Po dvoch až troch dňoch, keď sa objavia klíčky, môžete začať kŕmiť.
- Každý deň založte novú várku, aby mali sliepky stále čerstvé klíčky.
Naklíčené zrná sú jednou z mála možností, ako sliepkam v zime doplniť živiny, ktoré im v chladnom období často chýbajú. Aj keď nenahradia letnú pastvu ani dlhé slnečné dni, môžu významne prispieť k ich zdravšiemu tráveniu, lepšej kondícii a stabilnejšej znáške. Pri pravidelnom podávaní zvyšujú celkovú vitalitu hejna a sú jednoduchým a cenovo dostupným doplnkom zimného kŕmenia.