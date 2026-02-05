Ako si založiť zeleninový záhon prakticky kdekoľvek. Je to jednoduché!

Možno si myslíte, že na kamenistej, prašnej alebo ílovitej pôde sa zelenine dariť nebude. Pravda je však iná.
Záhon si dnes môžete založiť aj tam, kde by ste to nečakali – bez klasického rýľovania, pomocou vrstvenia materiálov. A navyše takmer kedykoľvek a kdekoľvek. Ako na to?
Rýľovať alebo nerýľovať?
Spôsobov, ako si založiť záhon, existuje viacero. Tradičné metódy, ktoré poznáme z minulosti, stále fungujú.
Problém však nastáva vtedy, keď pôda na vašom pozemku nemá ideálnu kvalitu. Základom úspešného pestovania je totiž výživná a zdravá zemina.
Ak neplánujete pestovať rastliny hydroponicky, bez kvalitnej pôdy sa nezaobídete. Našťastie existujú postupy, ktoré vám umožnia vytvoriť dobrý záhon aj tam, kde je pôda suchá, tvrdá alebo neúrodná.
Jedným z inšpiratívnych príkladov je pán Petr z Plodnej záhrady, ktorý sa venuje netradičným, no osvedčeným metódam pestovania a starostlivosti o zeleň.
Pozrite si video s jeho postupom:
Záhon bez rýľovania – vrstvená metóda
Podľa metódy Plodnej záhrady môžete založiť záhon pomocou niekoľkých jednoduchých vrstiev:
- konský hnoj,
- pevná lepenka,
- kvalitný kompost,
- drevené trámy alebo dosky na spevnenie okrajov.
Tento spôsob je vhodný najmä na nekvalitné alebo tvrdé povrchy.
Postup krok za krokom
- Dôkladné zavlaženie podkladu
Na začiatku dobre polejte miesto, kde bude záhon. Najmä pri suchej ílovitej pôde je to veľmi dôležité.
- Vrstva hnoja
Na navlhčený povrch navŕšte konský hnoj, ktorý poslúži ako zdroj živín.
- Lepenka ako bariéra
Na hnoj položte minimálne tri vrstvy lepenky. Jednotlivé kusy by sa mali prekrývať aspoň o 20 cm.
Pred použitím odstráňte kovové sponky, nálepky a iné nepapierové časti.Ak máte pod záhonom kvalitnú pôdu, môžete vrstvu hnoja aj lepenky vynechať a prejsť rovno na kompost.
- Kompostová vrstva
Na lepenku postupne navrstvite kompost. Po častiach ho jemne ušliapavajte, aby sa zhutnil.
- Spevnenie okrajov
Po bokoch položte drevené dosky alebo trámy, ktoré upevníte pomocou kameňov.
Ideálne je, ak majú výšku aspoň 20 cm – zabránia rozsýpaniu materiálu.
- Záverečné zalievanie a vyrovnanie
Kompost dôkladne polejte vodou, potom pridajte poslednú vrstvu a zarovnajte hrabľami.
Celková výška kompostu by mala byť približne 12 cm.
Výsadba bez narušenia vrstiev
Takto pripravený záhon môžete hneď osiať alebo osadiť sadenicami. Dôležité je, aby ste ho už nerýľovali ani neprehrabávali.
Jamky na výsadbu si vytvorte jednoducho pomocou kolíka alebo rúčky od hrablí. Vďaka tomu sa spodné vrstvy nepremiešajú a nevyplavia sa semienka buriny na povrch.
Výhodou tohto systému je aj jednoduchšia údržba – burina sa objavuje menej často a pletie sa podstatne ľahšie.
Výhody vrstveného záhonu
- možnosť pestovať aj na nekvalitnej pôde,
- bez náročného rýľovania,
- lepšie zadržiavanie vlahy,
- menej buriny,
- zdravšie rastliny vďaka kvalitnému kompostu.