Ako sa nezblázniť z predvianočného upratovania? Tu je plán, ktorý ti pomôže zvládnuť len to najnutnejšie – rýchlo a bez stresu

Mnohí majú pocit, že predvianočný poriadok je akýsi maratón, ktorý nás pripraví o všetku energiu ešte skôr, než vôbec začneme piecť medovníky. Pravdou však je, že tento veľký upratovací ošiaľ nemusí byť nekonečným trápením. Keď presne vieš, kde začať a čo si môžeš pokojne nechať na neskôr, dá sa všetko zvládnuť bez pocitu, že ti z toho „už naozaj preskočí“.
S blížiacimi sa sviatkami príde prirodzená túžba mať doma poriadok – aby sme si Štedrý deň užili v pokoji pri rozprávkach, nie pri utierke. Popri práci, pečení a vybavovaní darčekov však často nezostáva veľa energie navyše. Aj preto majú predvianočné upratovania povesť náročnej driny. Dá sa to však urobiť múdrejšie a jednoduchšie.
Kľúčom je rozdeliť si prácu do zmysluplných krokov a sústrediť sa na to, čo má najväčší efekt. Keď je plán rozumný, ide všetko rýchlejšie a hlavne – bez nervov.
Začni s miestami, ktoré vidieť najviac
Skôr než sa vrhneš na detaily, oplatí sa riešiť priestor, ktorý urobí najviditeľnejší rozdiel. Prvé výsledky uvidia nielen hostia, ale aj ty – a to je najlepšia motivácia pokračovať.
Začni chodbou a vstupnými priestormi, pretože sú prvou vizitkou domácnosti.
Stačí pár drobných krokov:
- odlož oblečenie, ktoré bežne nenosíš, do skrine
- vyrovnaj topánky a tašky
- pridaj jemnú vôňu (tyčinky, difuzér)
- a ak chceš sviatočnú atmosféru, stačí malá vetvička, lucerna či venček
Obývačka: povrchy, textílie a trocha atmosféry
Počas sviatkov je obývačka centrom diania – tam sa pozerajú rozprávky, pije punč, trávia dlhé večery s rodinou. Práve preto sa oplatí dôkladne prejsť len niekoľko kľúčových vecí.
Zameraj sa na:
- utretie všetkých viditeľných povrchov – konferenčný stolík, poličky, televízny stolík,
- očistenie svetiel a lámp, kde sa drží množstvo prachu,
- vypranie poťahov a dekoračných vankúšov,
- prehodenie čistej deky alebo nového prehozu – miestnosť hneď vyzerá sviežo.
Nie je potrebné reorganizovať celú knižnicu či triediť skrinky – to môže pokojne počkať.
Kuchyňa: vyčisti len to, čo budeš cez sviatky používať
Kuchyňa je počas Vianoc najzaťaženejšou miestnosťou. O to dôležitejšie je nesnažiť sa robiť všetko.
Úplne stačí, ak sa sústredíš na praktické a najpoužívanejšie miesta:
- vyčisti rúru, sporák a pracovnú dosku
- umy rýchlovarnú kanvicu a digestor, kde býva najviac mastnoty
- skontroluj chladničku a urob si priestor na sviatočné dobroty
- uprac drez, odtok a kuchynskú batériu
Na zdĺhavé triedenie zásuviek či kuchynského náradia bude oveľa lepší čas po sviatkoch. Hostia ti predsa do skriniek pozerať nebudú.
Spálňa a detské izby: čistá posteľná bielizeň je prekvapivo veľký rozdiel
V týchto miestnostiach sa dá dosiahnuť veľký efekt s minimálnou námahou.
- vymeň posteľnú bielizeň za čistú a voňavú
- odniesť nahromadené oblečenie a uprac ho tam, kam patrí
- utrite prach a povysávaj aj pod posteľou
- pridaj jemné vianočné svetielka – miestnosť hneď pôsobí útulnejšie
Tip pre rodičov:
Zapoj deti do upratovania ich izby. Môžu si pretriediť hračky – tie, ktoré sú ešte v dobrom stave, sa dajú darovať. Urobí to miesto, aj radosť niekomu inému.
Kúpeľňa: rýchla očista, ktorá pôsobí luxusne
Pred návštevami je kúpeľňa jednou z najdôležitejších miestností. Dobrá správa je, že ju dáš do poriadku veľmi rýchlo.
Stačí:
- vyčistiť a vyleštiť umývadlo, batériu a zrkadlo
- umyť WC a doplniť toaletný papier
- osviežiť sprchový kút – octový roztok si poradí s vodným kameňom
- vymeniť uteráky za čisté a voňavé
- použiť obľúbený interiérový sprej alebo vôňu do kúpeľne
Ako si upratovanie rozdeliť, aby ťa nezničilo?
- naplánuj si upratovanie na 2 až 3 dni, nie všetko naraz
- nerieš zbytočnosti – triedenie šuplíkov či reorganizácia skríň môže počkať
- zapoj všetkých členov domácnosti; aj malé deti zvládnu jednoduché úlohy
- a predovšetkým: nestrácaj hlavu
Vianoce nie sú o dokonalosti, ale o tom, aby si dni prežil v pokoji a pohode