Ako prinútiť orchideu opäť zakvitnúť: Postavte črepník do kvasníc s cukrom. Postup je jednoduchý!

Zdá sa vám, že vaša orchidea už dlhšie neukázala ani jediný nový kvet? Existuje niekoľko overených domácich trikov, ktoré ju dokážu naštartovať – a nepotrebujete na to žiadne drahé hnojivá.
Všetko potrebné nájdete v bežnej kuchynskej skrinke.
Exotické orchidey patria medzi najobľúbenejšie izbové rastliny. Pri správnej starostlivosti dokážu kvitnúť aj celé mesiace bez prestávky.
Ak však vaša rastlina stagnuje, môže jej chýbať výživa. Nemusíte však siahať po priemyselných hnojivách – mnohokrát stačí úplne prírodné riešenie, ktoré je navyše ekologické a lacné.
Ako si pripraviť hnojivo z droždia – ukážka vo videu:
Zdravá orchidea potrebuje živiny
Aby orchidea dobre rástla, nestačí len vhodné svetlo či zálievka. Rovnako dôležitá je aj správna výživa.
Rastlina s dostatkom živín má pevné a jasne zelené listy, vitálne korene a počas roka pravidelne nasadzuje púčiky. K tomu všetkému jej môžete dopomôcť domácimi hnojivami, ktoré naozaj fungujú.
Kvasnice s cukrom: jednoduché a účinné prírodné hnojivo
Varené droždie obsahuje kvasinku Saccharomyces cerevisiae, ktorá je bohatým zdrojom cenných látok.
Ak kvasnice spojíte s cukrom, množstvo aktívnych kvasiniek sa ešte viac zvýši. Takto pripravené hnojivo dokáže výrazne spevniť koreňový systém, a práve zdravé korene sú základom bohatej násady púčikov.
Ako si hnojivo pripraviť?
- Zmiešajte 10 g droždia s 1 lyžicou cukru.
- Zalejte ich 1 litrom horúcej vody a poriadne premiešajte.
- Keď roztok vychladne, pridajte ďalších 5 litrov vody a opäť premiešajte.
- Orchideu aj s črepníkom ponorte do tohto roztoku aspoň na 2 hodiny.
- Procedúru opakujte raz mesačne.
Rovnako môžete pripraviť aj silnejší kvasný roztok – droždie s cukrom rozpustíte v litri vody a necháte asi dva týždne kvasiť.
Česnek – účinná posila pre orchidey
Orchideám prospievajú aj látky obsiahnuté v cesnaku. Majú nielen výživový efekt, ale navyše odpudzujú škodce.
Postup:
- Do 1 litra prevarenej vody vložte 3 pretlačené strúčiky cesnaku.
- Nádobu uzavrite a nechajte lúhovať do nasledujúceho dňa.
- Na druhý deň roztok sceďte a použite ako zálievku.
- Používajte raz mesačne a nenechávajte rastlinu stáť vo zvyšnom hnojive.
Prvé nové kvety sa zvyčajne objavia približne po 2 až 3 mesiacoch takejto starostlivosti.
Netypické, ale účinné: Pivo ako hnojivo
Možno by vás to nenapadlo, ale orchideám prospieva aj obyčajné svetlé pivo.
Obsahuje kvasnice, jačmenný slad, chmeľ a cenné vitamíny skupiny B, ktoré posilňujú imunitu rastliny a zvyšujú jej odolnosť voči chorobám a škodcom.
Ako pivo použiť?
- Vhodné je len nízkoalkoholické svetlé pivo.
- Zrieďte ho v pomere 250 ml vody : 50 ml piva.
- Roztok nechajte aspoň 30 minút odstáť.
- Kvety zalievajte maximálne raz za mesiac.
- Nezriedené pivo ani silnejší roztok nepoužívajte – alkohol by mohol korene poškodiť.