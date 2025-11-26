Ako odstrániť mach zo strechy či plota: Prekvapivo dobre funguje lacný bežný prípravok!

Mach pôsobí krásne v lese, no keď sa usadí na streche alebo plote, je z neho nepriateľ. Prečo je problém, keď sa rozrastie tam, kde nemá, a akým spôsobom sa ho dá jednoducho zbaviť?
Možno si poviete, že mach je predsa zeleň – a tej nikdy nie je dosť. Lenže v jeho prípade to nemusí byť výhra.
Mach sa dokáže veľmi rýchlo rozširovať a uchytí sa prakticky na každej strešnej krytine. Najviac sa mu darí na vlhkých, prašných a tienistých miestach, preto sú ním často postihnuté strechy orientované na sever.
Najradšej má staršie krytiny s obsahom cementu – typicky eternitové dosky či staršie škridly. No nezastaví ho ani kov.
Bez problémov sa zakorení aj na plechovej streche či na bridlici. Romanticky zarastená strecha môže vyzerať pekne len dovtedy, kým pod ňou nebývate.
Hustý mach totiž rád upcháva odkvapy a zvody, takže pri silnom daždi môže na streche vzniknúť „jazierko“. Niet sa potom čo čudovať, keď voda nájde cestu do podkrovia.
Machu sa najviac darí na cementových materiáloch
Ideálnym riešením je prevencia – teda použiť odolnejšie krytiny, ktoré mach ani lišajníky len tak neobsadia.
Glazované či engobované pálené škridly majú hladký povrch, po ktorom nečistoty ľahko stekajú. Mach sa tak nemá kde uchytiť.
Ak však mach už na streche máte, možností na jeho odstránenie je dosť. Istotou je mechanické čistenie.
Skôr než začnete, zabezpečte si pevný rebrík a poriadne ho ukotvite o stabilný bod, napríklad o komín.
Ručné čistenie nemusí stačiť
Mach sa dá z krytiny odstrániť ručne – pomocou špachtle, kefy, metly alebo aj vysokotlakového čističa.
Aj pri dôkladnom postupe však ostávajú jeho korienky často hlboko zarastené v materiáli, takže po krátkom čase môže byť strecha opäť zelená.
Pomôže obyčajná modrá skalica
Ako postupovať, si môžete pozrieť aj vo videu, ktoré bolo súčasťou pôvodného článku:
Ak chcete dosiahnuť trvalejší výsledok, siahnite po chemických prípravkoch. Tie nezničia len to, čo vidíte na povrchu, ale aj korene machu.
Bežne sa používa roztok z 500 g modrej skalice (síran meďnatý) na 10 litrov vody. Postihnuté miesto sa postrieka pomocou postrekovača, pištole alebo pokojne aj obyčajnej záhradnej krhly.
Ak sa vám nechce miešať vlastný roztok, existujú aj hotové prípravky, ako napríklad Anti-Moss alebo Mech-stop. Nanášajú sa štetcom alebo postrekovačom.
Keďže ide o silnejšie chemikálie, aplikujte ich len počas suchého a bezveterného dňa, aby sa nerozptýlili tam, kam nemajú – napríklad na záhradu.
Rovnakým spôsobom môžete vyčistiť aj iné povrchy zarastené machom, napríklad drevený plot.
Ako predísť tomu, aby sa mach vrátil
Aby ste mali od machu pokoj čo najdlhšie, odborníci odporúčajú pod hrebeň strechy umiestniť pásy z medi alebo zinku.
Tieto kovy počas prirodzenej oxidácie vytvárajú látky, ktoré mach spoľahlivo ničia. Ide o jednoduchú, ale veľmi účinnú prevenciu