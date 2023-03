Ako kombinovať farby v interiéri?

Výrazné farby v interiéri nemusíte pri zariaďovaní vynechať. Je však vhodné prenechať ich radšej doplnkom. Sýte odtiene sa budú vynímať na solitérnych kúskoch alebo na stene, ktorá má pôsobiť ako dramatický akcent. V každom prípade, či máte radi farebnosť alebo jej protiklad, vaše obytné priestory môžu byť štýlové a útulné.

Farby v interiéri – čo k čomu ide?

Ladenie tón v tóne nikdy nevyjde z módy. Najmä v prírodných odtieňoch má nadčasový charakter. Pokojná atmosféra, ktorej nechýba šmrnc neomrzí ani po niekoľkých rokoch. Hnedé, béžové, ale aj sivé farby tu majú svoje miesto, rovnako ako štruktúra dreva. Zelená farba sa im taktiež pristane, a to v podobe izbových rastlín.

Nie vždy je dobré prepadnúť trendom. Neutrálna biela je osvedčenou farbou v ktoromkoľvek štýle a navyše, dobre sa kombinuje so zvyškom farebnej škály. Je však pravda, že ani „protikladné farby“ sa neminú účinku. Žltá a fialová, oranžová a modrá či červená a zelená nebudú vyznievať neatraktívne. Sú však skôr pre „odvážnejších“…

Ako zladiť farby v interiéri?

Dynamickosť niektorých farieb môže byť oku lahodiaca, no niektoré tóny dodajú interiéru takú iskru, že v konečnom dôsledku oči skôr dráždia. Všeobecne platí, že v spálni by mali byť farby neutrálnejšie, v iných častiach domácnosti sa pripúšťa aj dizajnová pastelová hra. Detská izba je v tomto prípade samostatnou kategóriou. Ani kúpeľňa sa farbám nevyhýba, no kvôli nadčasovosti sa orientuje viac na prírodné tóny.

Obývačka je miestnosťou, kde ani farebné experimentovanie nie je výnimkou. Tu je povolené „všetko“, závisí však od zvoleného štýlu zariadenia. Ak nedisponujete veľkým estetickým cítením, stavte na istotu, a farby prenechajte obrazom, umeniu, dekoráciám a doplnkom. Zvyšok zlaďte do už spomínaného „neutrálu“.

Farebná schéma závisí, samozrejme, od vášho vkusu. Ten je smerodatný, aj keď trendy sa s ním nemusia vždy zhodovať. Faktom je, že ide o vaše obytné priestory, a preto sa nesnažte za každú cenu ohúriť hostí a zvoľte to, čo sa páči vám. Len vtedy sa budete cítiť naozaj príjemne. Výber farieb však nepodceňte. Aj váš favorit má niekoľko odtieňov, a preto sa odporúča siahnuť po vzorkovníkoch, ktoré uľahčia rozhodovanie.

