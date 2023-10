Farby do kúpeľne - farebné kúpeľne nemusia byť out

Pre mnohých ľudí nie je tento priestor len otázkou pravidelnej hygieny, ale tiež miestom na relax. Farby do kúpeľne vedia vytvoriť tú správnu atmosféru, ktorá vás pozitívne naladí. Avšak heslo „čím viac farieb, tým viac energie“ určite neplatí. Zamerajte sa na esteticky príťažlivý nábytok, sanitu a obklady, ktoré nepodliehajú času.

Farby do kúpeľne

Pri zariaďovaní si môžete zvoliť dve cesty. Prvá vás nasmeruje na harmonické ladenie tón v tóne, tá druhá vás nabudí na experimentovanie a kontrastné spájanie farieb, ktoré však vedia potvrdiť, že protiklady sa priťahujú. V prvom prípade pôsobia priestory kúpeľne skôr relaxačne a upokojujúco, zatiaľ čo odvážnejšie kombinovanie prináša prebúdzanie energie.

Ak chcete vniesť do interiéru kúpeľne farebnosť, nemusíte sa orientovať výhradne na dlažbu či obklady. Opomenieme tiež samotné doplnky v podobe uterákov, mydlovničiek či koberčekov. Vhodným prostriedkom na oživenie totiž môže byť aj sanita. Niektoré typy pritom z vonkajšej strany pôsobia neutrálne, pretože farebné potešenie sústreďujú v používanej časti (napríklad ručne maľované umývadlá).

Farebné batérie taktiež stoja za zmienku. Okrem upútania pozornosti sa vedia postarať aj o úsporu vody a zaujímavé interiérové zladenie. Matné farebné prevedenia, ale aj metalické povrchy v zlatej, medenej či čiernej farbe sa hlásia o slovo. V tomto prípade je na mieste striedmosť v kombinovaní s umývadlom. Dva súvisiace prvky s výrazným dizajnom by nemuseli vyznievať atraktívne.

Umývateľné farby do kúpeľne

Farby do kúpeľne môžu v niektorých prípadoch nahradiť obklady. Mali by však spĺňať niekoľko základných kritérií, a to paropriepustnosť, vodoodolnosť či ochranu proti plesniam. Ani tapety ešte nevyšli z módy. Pokiaľ to nepreženiete so vzorom, príjemne zjednotia priestor (hodia sa sem najmä vinylové).

Hravý dekor farebnej pestrosti sa dá docieliť aj nábytkom. Umývadlové skrinky, ako aj ďalšie úložné priestory, či dokonca zrkadlá, pomôžu vytvoriť kúpeľňu, ktorá vás vystihuje. Stačí štipka estetického cítenia a, samozrejme, účel, ktorému prispôsobíte zariadenie. Bude vaša kúpeľňa oázou energie alebo relaxovania?

Symbolika farieb do kúpeľne v skratke:

modrá môže pôsobiť upokojujúco, sviežo, ale aj chladne

červená je energická a vášnivá, preto to netreba preháňať s jej množstvom a intenzitou, predsa len, ide aj o relaxačné priestory

fialová je kombináciou vyššie uvedených farieb a spojením týchto vlastností môže byť ideálnou, ale aj odpudivou farbou

žltá rozžiari vaše ráno a pozitívne vás naladí

zelená regeneruje, v tmavom prevedení môže viesť k pasivite

oranžová zvyšuje aktivitu a pôsobí antidepresívne

ružová (jemná pastelová) pôsobí žensky, vytvára pohodu a romantiku, no v nadmerných dávkach aj stiesnenosť

hnedá neutralizuje pocity stresu, vyvoláva dojem tepla

sivá je neutrálna, pre niekoho nudná, pre iného trendová

biela symbolizuje čistotu a poriadok, presvetľuje priestor, a preto sa hodí aj do malých kúpeľní

čierna v kombinácii iných farieb nepôsobí skľučujúco a vytvára elegantný interiér

