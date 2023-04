Aj keď je pravdou, že súčasné trendy sa orientujú na prírodné tóny farieb a štruktúru dreva, farby v interiéri nemusia vyzerať zle. Práve naopak. Aj farby do kuchyne sa môžu niesť v pastelových odtieňoch. Treba však nájsť hranicu medzi tým, čo je pekné a čo bude v konečnom dôsledku vyzerať ako gýč.

Farby vplývajú na emócie a ovplyvňujú naše nálady. Pri príprave jedál sa dokonca môžu podieľať na vytvorení energie či kreativity pri varení. To, že sa použijú v rôznych farebných kombináciách je vítané, avšak s ich variáciami opatrne. Výsledný efekt by mohol byť presne opačný ako samotná ideálna predstava.

Farby na stenu do kuchyne?

Každý prirodzene inklinuje k nejakým farbám, či už ide o trendy alebo aj nie. Od toho sa potom odvíja aj samotný výber farebnosti stien či kuchynskej linky, ktorý ale nemusí byť vždy šťastný. Dôležité je, aby boli farby vo vzájomnom súlade a jednotlivé časti interiéru spolu harmonizovali (či už ide o stenu, podlahu, skrinky…).

Biela farba je nadčasová a hodí sa k všetkému. No zároveň pôsobí chladne. Preto je vhodné farby do kuchyne kombinovať tak, aby nebola na nábytku aj na stenách súčasne (aj keď vkus či trendy sú rôznorodé). Pokojne môžete steny (všetky však neodporúčame) vymaľovať do požadovaného farebného odtieňa.

Pozrite si farby do interiéru v týchto e-shopoch:

Farby, ktorým by ste sa na väčších plochách mali v tomto prípade vyhnúť sú sýta žltá, oranžová, červená a intenzívne odtiene fialovej, modrej či zelenej. Vsaďte na jemné a „nenápadnejšie“ odtiene. Farby stien v kuchyni nemusia patriť iba „maľovke“. Aj tu sa o slovo hlási napríklad kamenný obklad či jeho imitácie.

Pri položení otázky aké farby do kuchyne zvoliť, je dôležité zamyslieť sa aj nad tým, v akej bezprostrednej blízkosti sa stena od kuchynských skriniek nachádza. Ak je to v tesnej blízkosti, vhodným výberom budú umývateľné farby. Tie sa postarajú o to, že a drobné nečistoty či prskance môžu v zápätí zmiznúť…

Farebné kuchyne / farebné kombinácie

Dôležité pri výbere a návrhu kuchyne je najmä váš vkus. Aj keď farebné kuchyne podliehajú móde, dôležité je, ako sa v danej miestnosti cítite vy. Ak sa vám farebné kombinácie páčia, jednoducho si vytvorte kuchyňu podľa vašich snov. Vy ste predsa tí, ktorí v nej budú tráviť čas.

Ak vás farby do kuchyne lákajú, no predsa len sa obávate „krátkodobých módnych výstrelkov“, zvoľte nadčasové farby na materiáli. Pastelové odtiene prenechajte doplnkom, záclonám, farbe steny, jednoducho tomu, čo by bolo finančne menej náročné a ľahko vymeniteľné pri prípadnej zmene.

Pozrite si kuchynské linky v týchto e-shopoch:

Pracovná doska je pri výbere farieb do kuchyne samostatnou kategóriou. Tu si však treba uvedomiť, že hovoríme o pracovnej ploche, ktorá je pravidelne vystavovaná nečistotám (preto je dôležité zamerať sa aj na jej povrchové spracovanie) a ploche, na ktorú sa pri príprave jedál neustále pozeráme. Výber jej farby by preto mal byť radšej v neutrálnych tónoch.

Farebné zladenie kuchyne, ktoré sa týka výhradne kuchynských skriniek, môže taktiež pôsobiť nadčasovo. Nehovoríme o kombinácii so žiarivými farbami, ale naopak o jemných odtieňoch, ktoré sú ladené tón v tóne. To znamená, že si vyberiete jednu dominantnú farbu, ktorej jemnejší či sýtejší variant zvolíte na inej časti kuchynského nábytku.

Vhodné farby do kuchyne podľa Feng Šuej

Ideálnymi farbami do kuchyne podľa Feng Šuej sú hnedá a biela. Kuchynské skrinky v týchto farbách sú navyše aj nadčasové. Podľa tohto umenia sa odporúča kuchyňu vymaľovať svetlými farbami, aby nepôsobila stiesneným dojmom. Taktiež je vhodné použiť intenzívnejšie osvetlenie (pokojne niekoľko druhov), ktoré akoby nahrádzajú ďalšie bledé farby.

Farba dreva, ako aj samotný materiál, sa do kuchyne podľa Feng Šuej hodia. Sú „palivom“ pre ohnivé energie. Príliš veľa jasnej červenej by ale mohlo narušiť rovnováhu energií. Terakotová červená je lepšou voľbou, aj to len v obmedzenom množstve. Veľa tmavomodrej či čiernej farby sa taktiež bije s rovnováhou.

Farby by sa mali použiť aj podľa orientácie kuchyne. Východu prospeje zelená, severu a juhu kombinácia svetlosivej a žltej, západu žltá s ružovou a červenou. Samozrejme, prírodné materiály a tóny farieb sú vítané vždy. Inak by sa vám tieto kombinácie farieb mohli čoskoro vizuálne zunovať.

Farebné stoličky, poličky, obkladačky či záclony môžu tiež pôsobiť atraktívne

Ďalšou alternatívou pre farby v kuchyni sú doplnky, drobný nábytok v podobe políc, bytový textil, ale aj farebné stoličky, obkladačky a zástena. Kuchynský nábytok tak môžete ponechať v neutrálnych farbách a interiér miestnosti oživiť aj takýmto spôsobom. Čo sa farebnej škály týka, opäť platí, že vyhnúť by ste sa mali krikľavým a príliš žiarivým tónom.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: