Aj bez klasickej stoličky to ide. Taburety a lavice dokážu spríjemniť každodenné činnosti

Menšie sedátka typu taburet či lavica zvyčajne potichu čakajú v úzadí, no keď nastane ich chvíľa, poskytnú rýchle a pohodlné riešenie v rôznych situáciách. Môžu slúžiť na sedenie pri obúvaní v predsieni, uľahčiť obliekanie v spálni alebo poslúžiť ako ďalšie miesto pre návštevu v obývačke. Ich výhodou je viacúčelovosť a fakt, že nezaberú priveľa miesta.

V predsieni a vstupných priestoroch

Predsieň je miestnosť, kde sa často hromadia kabáty, topánky a doplnky. Ak ste sa niekedy pokúšali obúvať v hlbokom kresle, asi viete, že to nie je práve praktické. Práve tu nájdu uplatnenie jednoduché a stabilné sedátka, či už ide o krátku lavicu alebo menší čalúnený taburet. Umožnia vám pohodlnejšie si obuť či vyzuť topánky, pričom vám často poskytnú aj odkladací priestor pod sedadlom.

Tip: Pri výbere sedátka do predsiene myslite na to, aby bol sedací povrch rovný a dostatočne pevný. Jemné polstrovanie zvýši komfort pri krátkom posedení.

Praktické sedadlo v šatni, kúpeľni aj spálni

Mnohé domácnosti majú samostatnú šatňu. Slúži nielen na uloženie oblečenia, ale často aj na prezliekanie. Ak je šatňa priestranná, môže sa sem hodiť taburet, puf alebo menšia lavica. Svoj účel splní pri obliekaní, skúšaní rôznych kúskov oblečenia a dokonca aj pri krátkom oddychu.

V kúpeľni je sedátko užitočné napríklad vtedy, keď potrebujete dohliadnuť na dieťa vo vani alebo si chcete sadnúť pri skladaní uterákov či kozmetiky. Vo väčších kúpeľniach s voľne stojacou vaňou môže lavica či taburet vytvoriť príjemný, elegantný akcent a zároveň pomôcť pri obliekaní či sušení vlasov.

V spálni je čoraz obľúbenejšie umiestniť lavicu ku koncu postele. Poslúži nielen na kratšie sedenie, ale aj ako odkladacia plocha na župan, prikrývku či obliečky. Výhodou niektorých lavíc a taburetov je vstavaný úložný priestor, kam môžete uložiť vankúše alebo sezónne veci.

Pohodlie pre deti a ich hry

V detských izbách často bojujeme s priestorom. Taburety, pufy a sedacie vaky sú preto obľúbené, pretože sa ľahko presúvajú a deti na ne dokážu samy vyliezť či ich premiestniť podľa potreby. Niektoré môžu mať aj odkladací priestor vo vnútri, vhodný na uloženie drobných hračiek, kresliacich potrieb či kníh.

Sedacie vaky sa tešia obľube od polovice minulého storočia. Vďaka výplni z penových vločiek alebo polystyrénových guličiek sa prispôsobia tvaru tela a deťom (ale aj dospelým) poskytnú mäkké a poddajné miesto na hranie alebo relax. Pre menšie deti sú vhodné aj rôzne sedacie polstrované podložky, ktoré zabránia kontaktu so studenou podlahou.

Kam ich umiestniť, aj keď je miesta dosť

Možno už máte v obývacej izbe veľkú sedaciu súpravu alebo pár kresiel. Menší taburet však môže poslúžiť ako podnožka, keď si chcete pri sledovaní filmu vyložiť nohy. V prípade návštevy ho rýchlo premeníte na prídavné sedadlo. Ak máte radi čajové posedenia na zemi, môžete do obývačky pridať aj meditačné vankúše či pufy, vytvoriť nižšie sedenie a doplniť ho menším odkladacím stolíkom.

V jedálenskom kúte sa zíde prídavná stolička alebo skladacia lavica. Nemusíte ju mať stále rozloženú – stačí ju vytiahnuť, keď príde viac hostí a potrebujete rýchlo vytvoriť nové miesto pri stole.

Kuchyňa sa v mnohých domácnostiach stáva centrom diania. Ak je dostatočne priestranná alebo disponuje ostrovčekom, môže byť dobrým riešením jedna či dve barové stoličky. Členovia rodiny, prípadne priatelia, si tak môžu sadnúť k vám a sledovať, ako varíte.

Vnútorný úložný priestor je bonus

Veľká časť taburetov a lavíc ponúka aj úložné priestory. To je praktické najmä v menších bytoch, kde sa každý voľný priestor zíde. Do takýchto sedátok môžete vložiť deky, vankúše, obliečky, knihy, hračky a všetko, čo nepotrebujete mať stále na očiach.

Tip: Ak hľadáte taburet s úložným priestorom, skontrolujte, či sa veko ľahko odklápa a či je konštrukcia dostatočne pevná. Niektoré lacnejšie modely môžu pri väčšom zaťažení strácať stabilitu.

Dôležitá je bezpečnosť a kvalita

Pri výbere sedátka, či už ide o detskú izbu alebo miestnosť, kde sa zdržiava celá rodina, nezabúdajte na bezpečnosť. Uistite sa, že rohy a hrany nie sú príliš ostré. Menšie deti dokážu byť pri hrách veľmi kreatívne, preto sa vyplatí vybrať nábytok s hladkými okrajmi alebo s mäkkým čalúnením.

Dôležitá je aj nosnosť a kvalita materiálov. Ak plánujete taburet využívať často, uprednostnite pevnejší rám (napríklad z dreva alebo kovu) a kvalitný poťah, ktorý sa dá prípadne ľahko očistiť. V prípade lavíc alebo väčších sedacích plôch zvážte, či unesú váhu dvoch, prípadne troch osôb súčasne.

Tipy od odborníkov na interiérový dizajn

Zvážte potreby obyvateľov domácnosti:

Pre staršie osoby alebo ľudí so zníženou pohyblivosťou je dôležité, aby sedátko nebolo príliš nízke a umožnilo bezproblémové vstávanie. Vytvorte si pokojový kút:

Ak to priestor dovoľuje, umiestnite do spálne kreslo, otoman či leňošku. Je to ideálne miesto na krátky oddych alebo čítanie mimo televízneho ruchu a ostatných členov domácnosti. Detské stolíky a stoličky:

Ak máte dostatok miesta, pridajte detský stolík so stoličkami. Deti sa tak môžu hrať, kresliť, stolovať spolu s kamarátmi a cítiť sa samostatnejšie. Skladacia matrac:

Do detskej izby môže byť šikovná aj skladacia matrac, ktorá sa dá použiť ako nízke sedenie pri hre na podlahe a poslúži aj na nečakané prespanie.

Zhrnutie

Taburety a lavice predstavujú praktický a dizajnovo zaujímavý doplnok do domácnosti. Hodia sa do predsiene na pohodlné obúvanie, do šatne či kúpeľne na kratšie posedenie, do spálne na odkladanie vecí alebo k posteli, a v detskej izbe ocenia najmä variabilitu a bezpečnosť. V obývačke či kuchyni zase ponúknu možnosť rýchleho rozšírenia sedacích kapacít. Niektoré modely navyše disponujú úložným priestorom, čo je bonus najmä v menších bytoch.

Pri výbere majte na pamäti kvalitu, bezpečnosť a potreby ľudí, ktorí budú sedátko využívať. Je to skvelý spôsob, ako jednoducho zvýšiť komfort v domácnosti bez nutnosti veľkých úprav či masívneho nábytku. Stačí jeden alebo dva kúsky a bežné denné činnosti, ako napríklad obúvanie topánok či čítanie v pokojnom kútiku, môžu byť o poznanie príjemnejšie.