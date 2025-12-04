6 zásadných chýb, ktoré robí väčšina Slovákov pri príprave pizze. Nerobíte ich aj vy?

Pizza patrí medzi jedlá, ktoré u nás zdomácneli tak rýchlo, že si dnes len málokto uvedomuje, aké ďaleko sa často vzďaľujeme od skutočnej talianskej klasiky.
Mnohé postupy, ktoré považujeme za „normálne“, by Talianov pravdepodobne postavili zo stoličky. Pozrite sa na najčastejšie prehrešky, kvôli ktorým domáce pizze chuťou zaostávajú za originálom.
Pizza ovládla svet aj naše kuchyne
Tento ikonický pokrm už dávno nepatrí len Talianom. Jedáváme ju doma, kupujeme ju v stánkoch aj v reštauráciách a každý má svoju obľúbenú verziu.
Pri takomto rozšírení je však prirodzené, že si ju časom prispôsobujeme vlastným chutiam. A výsledok? Často ide o jedlo, ktoré má od talianskej pizze len veľmi ďaleko.
Najčastejšie chyby pri príprave domácej pizze
Základom je správne cesto – hladká múka alebo špeciálna pizza múka s vyšším obsahom lepku, voda, droždie a samozrejme olivový olej. Ten síce nemusí v ceste dominovať, ale rozhodne by v ňom nemal chýbať.
Chcete vidieť, ako sa pizza pripravuje krok za krokom? Pozrite si toto video:
1. Cesto musí byť tenké, nie ako koláč
Cesto síce mnohí vedia dobre vymiesiť aj vykysnúť, no problém začína pri vaľkaní.
Pizza nie je kysnutý koláč, takže cesto má byť tenké – jeho úlohou je hlavne držať obloženie pohromade. Vďaka tomu lepšie vyniknú chute ingrediencií. Ideálna hrúbka je približne 5 mm.
2. Kečup? Na pizzu určite nie
Ak to má byť pizza a nie núdzové jedlo „keď doma nič nie je“, kečup musí ísť bokom.
Základom je rajčinová salsa alebo kvalitná paradajková omáčka, najlepšie z dobrých a ak sa dá, aj čerstvých surovín. Na výslednej chuti je to výrazne cítiť.
3. Menej je viac – pri ingredienciách aj kombináciách
Každý má vlastnú predstavu o ideálnej oblohe, no taliansky kuchár by veľkú časť našich kombinácií pravdepodobne okamžite zamietol.
Nejde však len o výber surovín, ale aj o množstvo. Pizza nemá byť „naložená“. Udržať rovnováhu chutí je základ úspechu.
4. Pozor na syr – aký a koľko
Na pizzu patrí hlavne mozzarella. Je dostupná aj strúhaná či mrazená – čo nie je úplne ideálne, ale stále lepšie než náhrady.
O niečo výraznejšiu chuť dodá parmezán. V každom prípade, hromada syra nie je riešením. Bohatstvo chuti nezávisí od množstva.
5. Pečte krátko – približne 12 minút
Pizza potrebuje poriadne rozohriatu rúru a rýchle pečenie. Bežná doba je okolo 12 minút, no závisí od veľkosti pizze aj typu vašej rúry.
Dlhé pečenie ju vysuší a stratí svoju typickú šťavnatosť.
6. Niektoré suroviny treba pripraviť vopred
Keďže pizza sa pečie krátko, nie všetko stihne teplom zmäknúť či dôjsť.
- kúsky mäsa treba predpiecť
- cibuľu nakrájajte na tenučké kolieska, osoľte a jemne premiešajte
- pri každej surovine zvážte, či ju netreba upraviť alebo nakrájať na menšie kúsky
7. Korenie vyberajte správne
Talianska pizza sa najčastejšie ochucuje oregánom. Experimentovať môžete, ale práve dobromysel je základnou vôňou, ktorá k pravej talianskej pizzi jednoducho patrí.