6 overených trendov v bývaní, ktoré podľa odborníkov formujú moderný interiérový dizajn

Hoci každý človek trávi doma rôzne množstvo času, odborné odhady dlhodobo uvádzajú, že väčšina populácie strávi vo vnútorných priestoroch značnú časť dňa. Aj preto má kvalita interiéru priame prepojenie na našu psychickú pohodu, komfort a celkový životný štýl. Moderný dizajn preto už dávno nie je len o vzhľade, ale o vytváraní prostredia, ktoré podporuje zdravie aj každodennú rutinu.
1. Prírodné farby a materiály zostávajú stabilným trendom
Záujem o prírodné odtiene sa v interiérovom dizajne objavuje už niekoľko rokov a odborníci ho považujú za dlhodobý smer. Farby ako hnedá, terakotová, okrová či olivová patria medzi neutrálne, nadčasové tóny, ktoré v interiéri pôsobia hrejivo a prirodzene.
Rovnako rastie obľuba materiálov, ktoré majú viditeľnú textúru a pôsobia autenticky. Často používané sú:
- masívne drevo
- korok, ktorý má prirodzené akustické vlastnosti
- prírodný kameň vrátane travertínu
Výskumy v oblasti environmentálnej psychológie dlhodobo ukazujú, že prírodné materiály a farebné schémy navodzujú pocit upokojenia a podporujú psychickú pohodu.
2. Oblé a mäkké tvary podporujú pocit komfortu
Dizajn, ktorý pracuje s oblejšími líniami, je populárny už niekoľko rokov najmä preto, že mäkké tvary pôsobia vizuálne príjemne a organicky. Okrúhle stoly, zaoblené sedačky či oblúkové prechody medzi miestnosťami sú estetické riešenia, ktoré zároveň opticky zjemňujú priestor.
Interiérová psychológia zároveň uvádza, že ostré hrany môžu u niektorých ľudí vyvolávať pocit napätia, zatiaľ čo oblé tvary pôsobia prirodzenejšie.
3. Tiché zóny ako reakcia na preťaženie technológiami
V mnohých domácnostiach vznikajú malé „relaxačné kúty“ určené na čítanie, oddych alebo krátke prestávky bez elektroniky. Tento koncept vychádza z trendu spomalenia životného tempa a z rastúceho záujmu o duševné zdravie.
Tichú zónu je možné vytvoriť aj v menších bytoch – pomocou paravánu, správne umiestneného kresla alebo balkóna zariadeného tak, aby podporoval oddych.
4. Prepojenie s prírodou prostredníctvom rastlín
Takzvaný biophilic design je globálne uznávaný prístup, ktorý sa opiera o vedecké poznatky o tom, ako kontakt s prírodou zlepšuje psychickú pohodu a znižuje stres. V interiéroch sa preto často využívajú:
- zelené steny
- väčšie izbové rastliny
- kompozície rastlín rôznych výšok
Populárne a nenáročné druhy sú napríklad monstera, sansevieria (svokrin jazyk) či paprade, ktoré dobre rastú aj v menej slnečných bytoch.
5. Upcyklovanie a udržateľnosť ako dlhodobý smer
Upcyklovanie – teda renovácia starého nábytku namiesto kúpy nového – vychádza z rastúceho tlaku na ekologickú udržateľnosť. Ide o trend, ktorý má praktický aj ekologický rozmer:
- znižuje množstvo odpadu
- predlžuje životnosť kvalitných materiálov
- umožňuje vytvoriť originálne a osobné interiérové prvky
Staré komody, stolíky či kreslá sa často jednoducho povrchovo upravia, čím získajú nový vzhľad bez potreby veľkých investícií.
6. Prepojenie interiéru s exteriérom
Moderná architektúra a interiérový dizajn sa čoraz viac snažia minimalizovať bariéru medzi vnútrom a vonkajším prostredím. Tento smer je viditeľný najmä v:
- presklených stenách a veľkých oknách
- balkónoch upravených ako mini záhrady
- používaní materiálov, ktoré nadväzujú na exteriér (drevo, kameň)
Cieľom je zvýšiť pocit otvorenosti priestoru a zároveň umožniť každodenný kontakt s prírodou, aj keď človek žije v meste.