4 tipy, ako prežiť predvianočný zhon v pokoji. Nepreberajte si do tohtoročných Vianoc stres z minulého roka

Predvianočný čas má byť obdobím radosti, tepla a priateľskej atmosféry. V realite však mnoho ľudí prežíva presný opak – nervozitu, tlak, nedostatok času a pocit, že na nich všetko padá. Hoci sa tomu často hovorí „predvianočný zhon“, netreba ho automaticky prijímať ako niečo nevyhnutné. Existujú spôsoby, ako si celé obdobie uľahčiť, spomaliť a dokonca si ho aj skutočne užiť.
Vo filmoch pôsobia prípravy na Vianoce ako idylka – zasnežené ulice, spokojné rodiny a pokojné sedenie pri peci. Realita je však iná: medzi povinnosťami naháňame darčeky, riešime veľké upratovanie, výzdobu, pečenie, varenie a hromady e-mailov s prianím pekných sviatkov. Úloh je jednoducho viac než dosť. No nemusí to ísť až „cez nervy“. Dá sa to aj rozumne, s rozvahou a bez prehnaného stresu. Tu sú štyri tipy, ktoré vám pomôžu.
1. Začnite včas a nespoliehajte sa na poslednú chvíľu
Áno, znie to ako klasická rada, no funguje spoľahlivejšie než čokoľvek iné. Najvhodnejší čas na plánovanie býva okolo prvého adventu. Sadnite si v pokoji, vezmite papier alebo mobil a spíšte si, čo všetko chcete do Vianoc zvládnuť.
Takýto zoznam vám poskytne jasný prehľad, ale zároveň otvorí priestor na pokojné rozvrhnutie jednotlivých krokov. Mimochodom – skoré plánovanie je obzvlášť dôležité pri darčekoch. Ak ich necháte na poslednú chvíľu, zvyšujete riziko, že kúpite niečo len preto, „aby bolo“. Navyše darček môže meškať alebo nedoraziť vôbec.
Rozumný termín na online objednávky je najneskôr okolo 10. decembra. Ak to stihnete dovtedy, máte dobrú šancu na pokojné sviatky bez paniky na pošte.
2. Neprežeňte to s pečením – menej je niekedy viac
Mnohé gazdinky chcú, aby sviatočný stôl pôsobil slávnostne, a tak sa púšťajú do pečenia aj desiatich či viac druhov vianočných koláčikov. Je to síce pekné gesto, ale otázka znie: Zje sa to vôbec? Alebo aj tento rok skončia polovica plechov v mrazničke a tam ostanú ďalšie mesiace?
Skúste dať tentoraz prednosť rozumu. Opýtajte sa doma, ktoré druhy cukroviniek majú skutočne úspech – a upečte len tie. Vo väčšine domácností úplne stačí 4 až 5 obľúbených druhov, a atmosféra je aj tak sviatočná. Ušetríte čas, nervy aj suroviny.
3. Naučte sa povedať „nie“ – je to dôležitejšie, než si myslíte
Okolo Vianoc sa často snažíme vyjsť v ústrety každému, kto požiada o pomoc. Chceme byť milí, láskaví a ochotní. Lenže pri takejto snahe ľahko prekročíme vlastné hranice a zrazu nestíhame nič – ani svoje povinnosti.
Nebojte sa odmietnuť, ak viete, že už aj vlastné úlohy ledva dobiehate. Ak vás kamarátka alebo svokra poprosí, či by ste jej nepomohli s pečením, a vy ste v časovej tiesni, jednoducho povedzte, že tentoraz to nesedí. Alebo ak chcete pôsobiť diplomaticky, môžete jej navrhnúť férovú výmenu: pomôžete, ale na oplátku nech s niečím pomôžu oni vám.
Pred Vianocami platí jedno dôležité pravidlo: nemôžete zachraňovať všetkých, ak nestíhate zachraňovať sami seba.
4. Zmierite sa s tým, že nič nemusí byť dokonalé
Mnohí máme predstavu ideálnych Vianoc – prekrásne ozdobený stromček, dokonalé medovníčky, perfektne umyté okná, prestretý stôl a rodinu usmievajúcu sa ako z reklamy. V skutočnosti však stojí za touto „dokonalosťou“ obrovské množstvo energie, času a často aj vyčerpania.
A úprimne: ak budete celé dni len behať, upratovať a stresovať sa, užijete si sviatky? Asi nie. Vianoce predsa nie sú len o stave domácnosti, množstve cukroviniek a fotogenickej výzdobe. Sú o pohode, spoločných chvíľach a schopnosti na chvíľu vypnúť.
Dovoľte si preto aj oddych. Nalejte si pohár punču či horúceho čaju, sadnite si, nohy vyložte na stôl a chvíľu nič nerobte. Nič tragické sa nestane. Naopak – zistíte, že práve tento moment vám dodá najviac vianočného pokoja.
Predvianočné obdobie nemusí byť o strese. Ak začnete plánovať skôr, nepreženiete to s pečením, naučíte sa odmietať nereálne prosby a prestanete si naháňať dokonalosť, Vianoce sa zmenia z povinnosti na skutočný zážitok. A možno po prvýkrát po dlhom čase zistíte, že sviatky nemusia byť dokonalé – stačí, ak sú pokojné.