3 potraviny, ktoré obsahujú viac vitamínu D než losos

Keď sa rozprávame o vitamíne D, najčastejšie sa spomína losos. Je to obľúbená a hodnotná ryba, ale neplatí, že je jediným alebo najbohatším zdrojom tejto živiny. Niektoré potraviny môžu mať dokonca porovnateľné alebo vyššie množstvo vitamínu D, najmä vtedy, ak sú správne spracované alebo pochádzajú z kvalitných zdrojov. A čo je skvelé – mnohé z nich máte bežne doma.
Vitamín D je nevyhnutný pre imunitu, zdravie kostí, vstrebávanie vápnika aj správnu funkciu svalov. Najmä v zime jeho hladina u ľudí klesá, preto je dôležité dopĺňať ho nielen zo slnka, ale aj z potravy.
Sušené huby: obsah vitamínu D závisí od slnka
Huby sú jedným z mála rastlinných zdrojov vitamínu D. Kľúčové však je ako boli pestované a sušené.
- Bežne pestované huby (v tme) majú len minimum vitamínu D.
- Huby sušené alebo ožiarené UV svetlom môžu mať násobne vyšší obsah vitamínu D2 — niekedy dokonca viac než porcia lososa.
- Najvyššie hodnoty dosahujú huby sušené na priamom slnku, najmä druh shiitake.
Aj keď vitamín D z húb je vo forme D2 (ktorý je o niečo menej využiteľný než D3), stále ide o cenný zdroj. Jedna hrsť sušených húb dokáže výrazne prispieť do denného príjmu.
Olej z tresčích pečienok: najbohatší tradičný zdroj vitamínu D
Tento olej je už stáročia známy ako prírodný doplnok podporujúci zdravie kostí a imunitu — a dôvod je jasný:
- Jedna čajová lyžička môže obsahovať aj viac než 1 000 IU vitamínu D, čo je viac než väčšina rýb vrátane lososa.
- Okrem vitamínu D obsahuje aj vitamín A a omega-3 mastné kyseliny.
Ide o jeden z najspoľahlivejších zdrojov vitamínu D v potrave vôbec. Kto nemá rád jeho chuť, môže siahnuť po kapsulách, ktoré si zachovávajú rovnaký účinok.
Sardinky: malé ryby s vysokým obsahom živín
Sardinky patria medzi cenovo dostupné ryby s veľmi zaujímavým nutričným profilom.
- Môžu obsahovať porovnateľné množstvo vitamínu D ako losos, v závislosti od druhu a spôsobu spracovania.
- Pri konzervovaných sardinkách sa obsah vitamínu D zvyčajne dobre zachováva.
- Keďže sa konzumujú aj s kosťami, sú zároveň skvelým zdrojom vápnika.
Sardinky chutia výborne grilované, na hrianke, v cestovinách alebo len tak, spolu s kúskom čerstvého pečiva. Sú výborným spôsobom, ako dopĺňať nielen vitamín D, ale aj bielkoviny a zdravé tuky.
Prečo sa oplatí siahnuť po rôznych zdrojoch vitamínu D
Losos ostáva kvalitným zdrojom vitamínu D, no rozhodne nie je jediný. Sušené huby (najmä UV ožiarené), olej z tresčích pečienok a sardinky môžu byť rovnako hodnotné — a v niektorých prípadoch obsahujú dokonca vyšší obsah vitamínu D na porciu.
Telo tento vitamín potrebuje najmä v období, keď slnka nie je veľa. Zaradenie týchto potravín do jedálnička je jednoduchý a prirodzený spôsob, ako podporiť imunitu a celkové zdravie počas zimných mesiacov.