3 originálne nápady na adventný kalendár pre deti, ktoré si doma zvládne vyrobiť každý

Klasické čokoládové adventné kalendáre nájdete pred Vianocami v každom supermarkete. Sú rýchle, pohodlné, ale vždy rovnaké. Ak chcete deťom dopriať niečo osobnejšie, kreatívnejšie a zároveň vytvoriť peknú vianočnú dekoráciu, skúste si adventný kalendár tento rok pripraviť doma. Stačí trochu fantázie a vznikne jedinečný doplnok, ktorý v obchode určite nenájdete.
Nižšie nájdete tri jednoduché tipy, ktoré zvládnu aj menej zruční rodičia. Výroba môže byť zároveň príjemným spoločným zážitkom a možno sa práve z nej stane nová rodinná tradícia.
1. Adventný kalendár z krabičiek od zápaliek
Tento nápad je prekvapivo jednoduchý a pôsobí veľmi roztomilo. Postačí vám väčšie balenie krabičiek od zápaliek. Sirky presypte do inej nádoby, krabičky nechajte prázdne a očistite ich. Každú môžete nastriekať farbou, polepiť papierom alebo jednoducho vyzdobiť fixkami. Nezabudnite ich očíslovať od 1 do 24.
Potom prichádza na rad tvorivá časť – krabičky stačí nalepiť na menšiu drevenú dosku, kartón alebo polystyrénový či slamový základ, ktorý poslúži ako jednoduchý adventný veniec. Môžete ich lepiť tesne vedľa seba, do špirály alebo do tvaru stromčeka. Fantázii sa medze nekladú.
Do výzdoby môžete zapojiť aj deti. Maľovanie, samolepky, pečiatky či drobné ozdôbky ich zvyčajne nadchnú. Keď vytiahnete tavnú pištoľ a malé vianočné dekorácie, z jednoduchého projektu sa stane veľká zábava.
Krabičky sa dajú plniť prakticky čímkoľvek – sladkosťami, miniatúrnymi hračkami, gumičkami do vlasov či papierikmi s úlohami. Výhodou je aj minimalistický vzhľad, ktorý sa hodí do každého interiéru.
2. Kalendár zo sáčkov alebo detských ponožiek
Ak hľadáte niečo úplne jednoduché a zároveň efektné, siahnite po 24 malých sáčkoch. Môžu byť papierové, látkové, organzové alebo ich môžete nahradiť detskými ponožkami – tie pôsobia mimoriadne hravo.
Sáčky očíslujte a zaveste na dlhší špagát či šnúru ako girlandu. Hotový kalendár môžete prevesiť nad okno, nad posteľ alebo nad krbovú rímsu. Stačí pridať mašličky, vetvičky alebo drobné dekorácie a máte hotovú krásnu vianočnú ozdobu.
Do jednotlivých vrecúšok sa hodia klasické sladkosti, malé hračky, ale aj „zážitkové“ lístočky – napríklad spoločná večerná rozprávka, voľba filmu na rodinné kino či spoločná návšteva ihriska alebo cukrárne.
3. Adventný kalendár z rôzne veľkých balíčkov
Tento typ kalendára je doslova malý vianočný happening. Každý balíček môže byť inej veľkosti, tvaru aj farby. Práve táto pestrosť v deťoch vzbudzuje najväčšie nadšenie a podporuje ich fantáziu. Balíčky označte číslami a zaveste na špagátiky rôznych dĺžok. Celú girlandu potom zavesíte pod jednoduchý veniec, pod vetvičku imela alebo na iné miesto, kde dobre vynikne.
Najväčšou výhodou je, že nepotrebujete žiadne rovnaké obaly. Balíčky môžete baliť do zvyškov baliaceho papiera, do látky, alebo použiť obyčajné hnedé vrecúška a dozdobiť ich stužkami. Výsledok bude pôsobiť útulne, domácky a veľmi originálne.
Čím adventný kalendár naplniť?
Možností je nekonečno a nemusíte sa obmedzovať len na sladkosti. Úspech majú napríklad:
- drobné hračky
- písacie potreby a školské drobnosti
- farebné sponky, gumičky, samolepky
- ale aj rôzne tematické „poukážky“
Práve papieriky s aktivitami dokážu urobiť z adventu niečo oveľa viac než len obdobie malých darčekov. Môžete do nich napísať napríklad:
- „spoločné pečenie medovníkov“
- „večerné čítanie s babičkou“
- „výlet na vianočné trhy“
- „výber rodinného filmu“
- „výroba vianočných ozdôb“
- „nákup stromčeka alebo kapra s ockom“
Každé ráno tak deti nečaká len prekvapenie, ale aj malý spoločný zážitok, ktorý má hodnotu aj mimo balíčka.