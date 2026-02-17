3 najčastejšie chyby pri presádzaní priesad, ktoré ich môžu v marci zahubiť

Marec patrí k obdobiam, keď sa mnohí záhradkári tešia na prvé práce na záhrade. Priesady na oknách už vyzerajú dostatočne silné, pôda sa pomaly otepľuje a ruka sa sama natiahne po rýli. Hoci je presádzanie na jar prirodzeným krokom, práve v marci vzniká veľa problémov, pretože počasie zostáva nestabilné a podmienky pre mladé rastliny ešte nemusia byť ideálne.
Aby priesady po presadení nezažívali stres, je dôležité vyhnúť sa niekoľkým chybám, ktoré sa v tomto období opakujú najčastejšie. Nasledujúce odporúčania vychádzajú z overenej praxe záhradníkov, agronómov aj z bežne používaných odborných postupov.
Video: Najčastejšie chyby pri presádzaní podľa Epic Gardening
YouTube kanál Epic Gardening patrí medzi najznámejšie zdroje praktických rád pre pestovateľov. Vo videu, na ktoré pôvodný článok odkazoval, autor vysvetľuje typické chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri presádzaní mladých rastlín, a pridáva odporúčania, ako im predchádzať.
Chyba č. 1: Presádzanie do pôdy, ktorá je príliš studená alebo nevhodne pripravená
Pre väčšinu bežne pestovaných zelenín (paradajky, papriky, šalát, kapustoviny, tekvice a ďalšie) platí, že pôda musí mať minimálne 8–10 °C, aby korene začali aktívne rásť. V marci však zem veľmi často dosahuje nižšie teploty, najmä v noci a v tienistých častiach záhrady.
Ak je pôda:
- studená
- premokrená
- ťažká a zle prevzdušnená
korene rastú pomaly, zle sa ujímajú a rastlina môže zakrpatieť alebo odumrieť.
Pred presádzaním by mala byť pôda:
- prekyprená
- zbavená burín
- doplnená o kompost, aby sa zlepšila jej štruktúra
- dostatočne presušená tak, aby nebola mazľavá či lepivá
Len vtedy dokáže rastlina dobre vytvoriť nové korienky.
Chyba č. 2: Presunutie priesad von bez postupnej aklimatizácie
Toto je jedna z najčastejších a najzávažnejších chýb. Priesady pestované v interiéri majú:
- nižšiu odolnosť voči vetru
- slabší kutikulárny film na listoch (ten chráni pred UV žiarením)
- menej otužené pletivá
- slabšie zakorenenie v porovnaní s rastlinami pestovanými priamo v exteriéri
Ak sa rastlina z teplého prostredia zrazu presunie do chladu, vetra a priameho slnka, vzniká transplantačný šok, ktorý môže viesť k:
- vädnutiu listov
- spomaleniu rastu
- poškodeniu pletív UV žiarením
- následnému úhynu pri poklese teplôt
Odborne odporúčaný proces otužovania (aklimatizácie) trvá 7–10 dní. Počas neho sa priesady:
- najprv vynášajú len na niekoľko desiatok minút
- umiestňujú do polotieňa
- postupne vystavujú chladnejšiemu vzduchu a slnku
- nechávajú vonku každý deň o niečo dlhšie
Až po úspešnej aklimatizácii možno priesady bezpečne presadiť.
Vytiahnuté (pretiahnuté) priesady so slabou stonkou sú náchylnejšie na poškodenie a pri presádzaní vyžadujú opatrnejší prístup.
Chyba č. 3: Nesprávna hĺbka výsadby
Hĺbka, do ktorej sa priesada zasadí, je jedným zo základných faktorov jej ďalšieho rastu. Nesprávna výsadba môže viesť k problémom:
- Príliš hlboké zasadenie môže spôsobiť zahnívanie časti stonky, najmä ak je pôda mokrá alebo ťažká.
- Príliš plytké zasadenie znamená slabú stabilitu rastliny a nedostatočné ukotvenie koreňov.
Odborné pravidlo, ktoré platí pre väčšinu zelenín, znie:
👉 Priesadu treba sadiť približne do rovnakej hĺbky, v akej rástla v kvetináči.
Výnimky (napríklad paradajky, ktoré možno sadiť hlbšie, pretože tvoria adventívne korene) sú známe a v článku užšie neboli riešené, takže ich nemeníme—no pri bežnom presádzaní platí rovnaká hĺbka = najbezpečnejšia voľba.
Po výsadbe je dôležité:
- pôdu jemne utlačiť
- udržiavať ju rovnomerne vlhkú, ale nepremokrenú
- zalievať počas prvých dvoch týždňov pravidelnejšie, aby sa vytvoril stabilný koreňový systém
Ako zabezpečiť, aby priesady nestrádali a dobre sa ujali
✔ Pripravte pôdu vopred – teplota a štruktúra pôdy rozhodujú o tom, či korene začnú rásť.
✔ Priesady otužujte – postupný prechod z interiéru von je nevyhnutný.
✔ Dodržte správnu hĺbku výsadby – tá je zásadná pre stabilitu a zdravie rastliny.
Ak sa týmto trom základným chybám vyhnete, máte vysokú šancu, že marcové presádzanie bude úspešné. Starostlivosť venovaná priesadám v prvých týždňoch sa prejaví v celej sezóne – rýchlejším rastom, vyššou odolnosťou a lepšou úrodou.