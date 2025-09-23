Padni komu padni, odkazuje KDH Šimečkovi. Bolo by vhodné, aby kauzu okolo dotácií vysvetlil, inak to nahráva Ficovi, pridal sa Šipoš - VIDEO

Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotňajšej tlačovej konferencii informoval, že matka predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) – Marta Šimečková, mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje.
Predseda vlády hovorí o zneužívaní verejných finančných zdrojov, či podvodnom konaní v súvislosti s projektom medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka práve matka predsedu PS.
Krížová kontrola mala zistiť, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty v celkovej sume 130.000 eur. Šimečková mala podľa zistení zavádzať pri čestných vyhláseniach o prijatí dotačných zdrojov a rovnako i pri vykazovaní výdavkov, keď malo prichádzať k duplicitnému až triplicitnému preplácaniu faktúr.
Líder PS Michal Šimečka označil Ficove vyjadrenia za útočenie na jeho rodinu. Tvrdí, že premiér to robí preto, lebo má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu. Na názor ohľadom kauzy okolo matky lídra PS sme sa pýtali v utorok v parlamente aj opozičné strany.
Šimečka má poskytnúť jasné vysvetlenie
Poslanec a predseda klubu Hnutia SlovenskoMichal Šipoš si myslí, že líder PS by mal verejnosti otázky okolo prijatia dotačných zdrojov jasne vysvetliť, v opačnom prípade to len nahráva vládnej koalícii.
„Bolo by veľmi vhodné, aby – či už pán Šimečka alebo jeho rodina – jasne vysvetlili ako boli tie faktúry podané, koľko peňazí získali, v akom to je štádiu, aby objasnili to financovanie celému Slovensku, pretože potom je tam veľa pochybností, a tým pádom to nahráva Robertovi Ficovi a to si myslím, že pán Šimečka a jeho rodina nechcú,“ odkázal Šipoš.
Prípad treba vyšetriť
Poslanec KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas je tiež presvedčený, že prípad okolo čerpania dotácií treba riadne zdokladovať, vysvetliť a vyšetriť.
„Padni komu padni,“ hovorí Karas s tým, že každý musí vedieť preukázať ako a kde verejné dotácie použil. „Poznám to aj z mojej právnej praxe, že najhoršie peniaze sú dotačné peniaze, pretože ich musíte vedieť kedykoľvek (aj o polnoci keď vás zobudia) preukázať ako a kde ste ich použili,“ vysvetľoval ďalej.
Karas zároveň podotkol na obhajobu Šimečku nasledovné slová: „Je to strata súdnosti zo strany premiéra a strany Smer, ak v dnešnej dobe, pri otázkach, ktorým čelí Slovenská republika ideme celú koncentráciu a politickú silu vládnej strany orientovať na nejakú neziskovú organizáciu.“
Odpútava Šimečka pozornosť?
Opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom najnovšie opäť vyštartovala po šéfovi Slovenskej informačnej služby(SIS)Pavlovi Gašparovi a žiada jeho odvolanie. Opierajú sa o informácie z denníka SME, ktorý tvrdí, že diplomová práca Gašpara je údajne plagiátom. Šéf SIS reagoval, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.
Michal Šimečka v utorok v parlamente venoval tlačovú konferenciu téme odvolania Pavla Gašpara. Od lídra PS sme sa pýtali, či sa neobáva toho, že časť verejnosti to bude vnímať ako snahu prekryť kauzu s dotáciami jeho mamy. Prípad totiž ešte stále vyvoláva mnohé otázniky, ktoré neboli jasne zodpovedané a vysvetlené.
„Nikto tú situáciu nehodnotí inak, než že Robert Fico sa chce pomstiť. Útočí úplne podlo na moju rodinu, aby prekryl fakt, že idú ožobračovať ľudí,“ reagoval líder PS, pri čom prízvukoval, že ide o šikanu jeho rodiny.
„Uprostred debaty o konsolidácii – 2,7 miliárd, kde idú zobrať peniaze všetkým pracujúcim ľudom, uprostred toho si premiér vymyslí takéto bludy, obviní moju mamu, že niekde kradla, je to presne preto, aby sme sa nerozprávali a nebola debata o tom, čo to urobí s našou ekonomikou a s pracujúcimi ľuďmi a firmami,“ podotkol ďalej.
Šimečková podala trestné oznámenie
Marta Šimečková odmieta tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie sa. Pripúšťa, že v minulosti urobili aj množstvo chýb, deklaruje však, že nikdy sa nechceli pred zodpovednosťou za omyly skrývať. Zdôrazňuje, že to platí aj teraz.
Ubezpečuje, že ak zo zákona na to určená inštitúcia rozhodne, že sú povinné niečo do štátneho rozpočtu vrátiť, budú to akceptovať a financie vrátia. Šimečková a jej spolupracovníčka Andrea Puková zároveň oznámili, že sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu.
Audit čerpania grantov
Poslanci Národnej rady z koaličných strán predložili v utorok do parlamentu uznesenie, ktorým chcú vyzvať vládu, aby vykonala komplexný audit čerpania dotácií a grantov ústredných orgánov štátnej správy za obdobie rokov 2020 až 2024. Koaliční poslanci tiež chcú, aby vláda na tento účel zriadila medzirezortnú kontrolnú skupinu. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu strany Smer-SDJán Richter.
„Navrhujeme, aby Národná rada SR konštatovala, že v období rokov 2020 až 2024 boli v ústredných orgánoch štátnej správy poskytnuté dotácie, granty a iné formy podpory, pri ktorých sa vyskytujú podozrenia na duplicitu, nehospodárnosť alebo neoprávnené čerpanie,“ uviedol Richter. Súčasné mechanizmy zverejňovania kontroly podľa neho nezabezpečujú jednotný a ucelený prehľad nad čerpaním verejných prostriedkov.