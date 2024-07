Búrka Beryl zabila osem ľudí a milióny domácností zostali bez elektriny

Búrka Beryl, ktorá v pondelok zasiahla juh amerického štátu Texas ako hurikán prvej kategórie spôsobila výpadok prúdu pre viac ako 2,5 milióna ľudí. Obnovenie dodávok energie môže trvať dni a na niektorých miestach až týždne.

To predstavuje nebezpečný scenár pre obyvateľov oblasti, keďže čelí aj vlne horúčav. Beryl si pritom už vyžiadal najmenej osem mŕtvych v Texase a Louisiane, informuje portál CNN.

Tropická depresia z hurikánu

Beryl, z ktorého je už tropická depresia, priniesol na juh USA lejaky a vietor, ktoré z ciest urobili rieky, pretrhali elektrické vedenie a vyvracali stromy. Náročné snahy o vyčistenie a obnovu po škodách v juhovýchodnom Texase skomplikuje extrémne teplo, ktoré by malo región sužovať v utorok a v stredu.

Predpovede hovoria o teplotách nad 32 stupňov Celzia a pocitových teplotách okolo 40 stupňov Celzia. Takéto počasie vytvorí nebezpečné podmienky pre tých, ktorí pracujú vonku alebo bez dostatočného chladenia.

Do konca týždňa dorazí do Kanady

Nadpriemerne vysoké teploty sužujú aj západ USA i miesta na východnom pobreží. Medzičasom Beryl smeruje hlbšie do amerického vnútrozemia, kde hrozí, že spôsobí ďalšie záplavy aj tornáda. Do konca týždňa sa očakáva, že búrka dorazí až do Kanady.

Beryl je prvý hurikán tohtoročnej sezóny v Atlantickom oceáne, ktorá bude podľa predpovedí rušná, pričom sa tiež stal rekordným hurikánom najvyššej piatej kategórie. S touto a slabšou silou sa prehnal Karibikom, kde si vyžiadal najmenej osem úmrtí.