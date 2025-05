Bulharsko čelí protestom pre plánované prijatie eura, časť obyvateľov sa obáva chudoby – FOTO

Bulharsko by malo v júni získať zelenú od Bruselu na prijatie eura, no vyhliadka na spoločnú menu znepokojuje mnohých občanov. „Ak Bulharsko vstúpi do eurozóny, bude to ako nastúpiť na Titanic,“ povedal pre AFP bývalý vysoký úradník Nikolaj Ivanov na nedávnom proteste za zachovanie leva.

Demonštrácie

Od januára organizujú odporcovia eura demonštrácie a žiadajú referendum, pričom šíria množstvo dezinformácií. Ožívajú aj spomienky na ekonomickú krízu z rokov 1996 a 1997, keď skrachovalo 14 bánk a inflácia presiahla 300 percent. Podľa viacerých prieskumov je takmer polovica Bulharov proti prijatiu eura.

Debata opäť rozprúdila protieurópsku propagandu a na protestoch sa objavujú aj ruské vlajky. Bulharsko, ktoré je členom EÚ od roku 2007, je najchudobnejšou krajinou Únie. „Chudobní sa boja, že budú ešte chudobnejší,“ uviedla Boriana Dimitrovová z agentúry Alpha Research.

Nedôvera k inštitúciám po rokoch nestability a obavy z ekonomických zmien sú v krajine s 6,4 milióna obyvateľov výrazné.

Referendum o eure

Obavy podnecujú aj niektoré politické skupiny, najmä krajne pravicová strana Vazraždane, ktorá na sobotu zvolala ďalší protest v Sofii. Proruský prezident

v máji prekvapivo vyzval na referendum o eure a tento týždeň obvinil vládu, že neprijala opatrenia na ochranu najzraniteľnejších pred šokom z prijatia eura.

Tretina Bulharov čelila minulý rok riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Najväčší odpor voči euru je v menších mestách a na vidieku, kde ľudia často necestujú a nemajú skúsenosti s medzinárodnými transakciami. Na sociálnych sieťach sa šíria nepravdivé tvrdenia, že „Brusel skonfiškuje vaše úspory na financovanie Ukrajiny“.

Vypočítaný politický ťah

Podľa Dimitrovovej je Radevov návrh referenda „dobre vypočítaný politický ťah“ na oslovenie sklamaných voličov, no právnici ho označili za protiústavný.

Inštitúcie a banky sú už pripravené, dizajn mincí je schválený, pričom na dvojeurovej minci má byť nápis „Boh ochraňuj Bulharsko“. Proeurópske hlasy sa však v krajine presadzujú ťažko.

„V Sofii a väčších mestách, kde je obyvateľstvo bohatšie, vzdelanejšie a mladšie, vnímajú euro ako logický krok v integrácii,“ dodala Dimitrovová, ktorá tiež poukázala na to, že menej informovaní ľudia sa neustále pýtajú na to, či bude bulharské euro vôbec platné vo Francúzsku alebo Nemecku.