Pellegrini podporuje ambície Čiernej Hory vstúpiť do EÚ, prezident navrhol aj možnosti spolupráce – VIDEO

Prezident SR Peter Pellegrini plne podporuje ambície Čiernej Hory vstúpiť do Európskej únie. Vyhlásil to po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovićom. Zároveň vyzdvihol pokrok, ktorý Čierna Hora doposiaľ dosiahla v procese európskej integrácie a tiež ocenil jej úlohu ako stabilného partnera v regióne Západného Balkánu.

„Rád by som z tohto miesta ocenil výrazný pokrok, ktorý Čierna Hora dosiahla za posledné obdobie a stala sa tak pozitívnym príkladom pre ostatné krajiny v procese rozširovania Európskej únie. Pretože tento proces nie je vôbec jednoduchý a vieme to z vlastnej skúsenosti. Vaša krajina musí prechádzať rôznymi reformami, častokrát aj bolestivými. Ale na tejto náročnej ceste vás podporujeme a som veľmi rád, že po technickej, odbornej aj politickej stránke môžete so Slovenskom naďalej počítať. Pretože na európskej úrovni sme, žiaľ, niekedy svedkami aj rôznych podpásových a vnútropolitických bojov,” povedal prezident v čiernohorskom Cetinje.

Ekonomická spolupráca

Hlava štátu sa zároveň v Podgorici zúčastnila na otvorení biznis fóra, ktoré spojilo desiatky slovenských a čiernohorských podnikateľov. V sprievode ministerky hospodárstva Denisy Sakovej slovenský prezident predstavil potenciál slovensko-čiernohorskej ekonomickej spolupráce, ktorá podľa jeho slov môže viesť aj mimo oblasť cestovného ruchu.

Ako uviedol, priestor na spoluprácu vidí aj v infraštruktúrnych projektoch, zelených technológiách či v oblasti vedy a výskumu. Zároveň zdôraznil, že automobilový priemysel patrí k najsilnejším pilierom slovenskej ekonomiky a zahraničného obchodu. Slovensko má v tomto sektore dlhoročné skúsenosti vrátane rastúcej oblasti elektromobility.

Návšteva Balkánu

„Tie môžu byť ďalšou z príležitostí na zdieľanie skúseností a spoločné projekty s čiernohorskými partnermi,“ zdôraznil Pellegrini. Po Albánsku je Čierna Hora druhou krajinou v regióne Západného Balkánu, ktorú prezident Peter Pellegrini navštívil, čo podľa neho potvrdzuje jeho zámer postupne zavítať do všetkých krajín západného Balkánu.

„Tento región, vrátane Čiernej Hory, si zaslúži našu pozornosť ako zo strany celej Európskej únie, tak aj jej jednotlivých členských krajín, pretože je nerozlučne spätý s našou bezpečnosťou a našou budúcou stabilizáciou,” dodal prezident.