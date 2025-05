Vedúci delegácie z Bruselu Zdechovský dostal vyhrážky smrťou, vyjadril sa aj k zastaveniu eurofondov pre Slovensko

Vedúci delegácie výboru Európskeho parlamentu (EP) Tomáš Zdechovský (český europoslanec) dostal kvôli kontrolnej misii na Slovensku vyhrážky smrťou. Uviedol to vo štvrtkovej relácii Braňo Závodský naživo. Útoky Zdechovský považuje za reakciu na vyjadrenia slovenského ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý označil misiu EP na Slovensku ako „trestnú výpravu“.

„Ja sa týchto vyhrážok smrťou nebojím. Budem pokračovať v odkaze Jána Kuciaka. Ján Kuciak zomrel, lebo bojoval za spravodlivosť a lepšie Slovensko. A pokiaľ my, demokrati, ktorí veríme v demokraciu a v to, že môže spoločnosť žiť bez korupcie a bez akýchkoľvek kriminálnych aktivít, prestaneme robiť našu prácu, tak tá demokracia zomrie a nastupuje diktatúra,“ uviedol Zdechovský.

Banánová republika

Poznamenal, že sa na Slovensku cíti ako doma a narodil sa tu jeho starý otec, a aj so spomienkou naňho chce túto kontrolnú misiu dotiahnuť do konca. Všetkým, ktorí sa mu vyhrážajú smrťou odkázal, že sa ich nebojí, a že zistenia z kontroly na Slovensku dotiahnu do konca, či už formou odporúčaní europarlamentu, alebo podnetmi orgánom činným v trestnom konaní.

Vyjadril sa aj k slovám predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka, ktorého rozhnevali Zdechovského slová o tom, že Slovensko je „banánová republika“ a požadoval od europoslanca ospravedlnenie.

„Ja sa tomu trochu smejem. Ja by som možno mal vyzvať pána Danka, ak je slušný a je džentlmen, a vie sa správať, tak sa má ospravedlniť bývalej prezidentke Zuzane Čaputovej, ako o nej hovoril nespisovne. Alebo ako hovoril o Ursule von der Leyen. Myslím, že banánová republika je slabé slovo na to, čo sme videli na Slovensku počas tejto misie,“ myslí si Zdechovský.

Dodal, že hoci sa misia po kontrole vyjadrovala veľmi všeobecne, neznamená to, že nemajú dôkazy o ďalších „zlodejinách“, ktoré sa na Slovensku diali v uplynulom období.

Chudoba v rómskych komunitách

„Je to naozaj nielen Pôdohospodárska platobná agentúra, ale aj ďalšie európske peniaze, ktoré sú na Slovensku systematicky rozkrádané,“ uviedol. V tomto smere spomenul napríklad prostriedky určené na riešenie chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách.

„Chcete vedieť, aký je výsledok? Žiadny. Naozaj žiadny,“ zdôraznil europoslanec. Poukázal napríklad na to, že v rómskych osadách dosiaľ nie je pitná voda ani elektrina, tak ako to bolo v roku 2004 (rok vstupu Slovenska do EÚ – pozn. SITA). Zdechovský uviedol, že Slovensko malo k dispozícii miliardy eur na riešenie tejto problematiky a bývanie.

„Za 20 rokov ste neurobili vôbec nič,“ vyjadril sa. Peniaze na tieto účely sa podľa jeho slov rozkradli. Zdechovský poukázal aj na absenciu diaľnice medzi Bratislavou a Košicami.

Zlá príprava projektov

„Ďalšie veci, ktoré vidíme. Výstavba niektorých kľúčových ciest má tak zlú prípravu, že tá stavba stojí trikrát až šesťkrát viac oproti vysúťaženej cene,“ vravel. Dodal, že Slovensko má množstvo dodatkov k zmluvám pri čerpaní európskych peňazí, tvrdil tiež, že poniektoré stavby boli tak nekvalitne urobené, že museli byť po niekoľkých rokoch opravované.

„To som ešte veľmi mierny, keby som vzal napríklad rôzne projekty, ktoré sa týkajú vodného hospodárstva, kde sme sa tomu do hĺbky nevenovali a kde asi pôjde ďalšia misia,“ poznamenal. „Naozaj si niekto na Slovensku myslí, že sme všetci spadli z višne? Že si nevieme spočítať, za koľko máte kubík betónu vy, a za koľko ho máme v Českej republike alebo za koľko je v Rumunsku alebo Bulharsku?“ spytoval sa.

Najviac profitujúce firmy

Rovnako sa spýtal, či si niekto myslí, že nejestvujú analytické programy, ktoré ukážu, ktoré firmy najväčšmi profitujú z európskych peňazí a aké sú ich vzťahy s politickými subjektmi. Položil aj otázku, či si niekto na Slovensku naozaj myslí, že delegácia, ktorá prišla z Bruselu nič nevie o Slovensku a nevie sa neformálne stretnúť z bývalými vyšetrovateľmi z NAKA.

„To je úplne naivné, naivná predstava vašich politikov. A ak si myslia, že európske fondy slúžia ako bankomat pre niektoré politické strany, tak sa jednoducho mýlia,“ uviedol. Zdôraznil, že buď Slovensko začne dodržiavať určité pravidlá, alebo európske fondy mať nebude. „A to by bola škoda,“ podotkol Zdechovský.

Ubytovanie v haciende

Nemyslí si, že Slovensko sa dostáva do úplnej izolácie. „Nás to tak hrozne mrzí, vidieť ako Slovensko nerastie,“ vyjadril sa. Poukázal na Českú republiku, kde sa za minulý rok postavili desiatky kilometrov diaľnic a majú pripravené aj ďalšie projekty na najbližšie roky, bez ohľadu na to, kto bude vládnuť.

„A prečo to na Slovensku nejde? Prečo nezrýchľujete železnice? Prečo sa nerobia infraštruktúrne projekty, aby bolo 5G aj na strednom a východnom Slovensku?“ kládol otázky. Spomenul i to, že so svojím tímom sa pokúšali ubytovať v jednej zo sporných haciend. Podľa jeho slov im ponúkli ubytovanie za 900 eur na jednu noc, ďalšie dni vraj už mali zarezervované.

Stretnutia s politikmi

Zdechovský sa vyjadril aj k plánovanému stretnutiu misie s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Ako uviedol, premiér najprv prostredníctvom svojich asistentov prisľúbil stretnutie, napokon ho ale zrušil pre cestu do Arménska. S misiou sa napokon nestretol.

Zdechovský ale podotkol, že mal zaujímavé stretnutia s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) i ministrom investícií Samuelom Migaľom (nom. Smeru). Dodal, že ministrovi pôdohospodárstva verí, že dôjde k náprave. Zdechovský uviedol, že absolvovali stretnutia s vládnymi politikmi, i delegáciou z parlamentu, kde boli zastúpené všetky politické strany.

Spísanie správy

„Nevyberali sme si nikoho,“ podotkol. Dodal, že sa stretli aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú problematike korupcie, a tiež s investigatívnymi novinármi. „Pán minister vnútra asi nevie, že v demokracii majú neziskové organizácie a novinári rolu strážneho psa demokracie. Teda je jasné, že začíname u nich. Je to úplne bežný postup,“ reagoval na výčitku ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že sa delegácia EP najprv stretla s mimovládkami.

Poznamenal, že sa chcel stretnúť aj so šéfom rezortu vnútra, avšak ten podľa jeho asistentov na stretnutie nemal čas, hoci iní ministri si ho našli. Europoslanec popísal i ďalší postup. Vysvetlil, že misia spíše správu, poskytne ju ostatným europoslancom, následne bude verejne prerokovaná na výbore. Potom správu odošlú Európskej komisii, OLAF-u (Európsky úrad pre boj proti podvodom), európskemu prokurátorovi aj všetkým ambasádam.

Zastavenie eurofondov

„Potom sa budeme baviť, čo ďalej. Asi najskôr na základe tých zistení budeme chcieť diskusiu v pléne a híring na výbore pre rozpočtovú kontrolu,“ uviedol.

Dodal, že majú aj ďalšie podozrenie, o ktorom počas cesty nehovorili a chcú si ho v pokoji preveriť. Dodal, že zo Slovenska si odviezli množstvo materiálu, ktorý je potrebné prejsť. Správu nechcel viac priblížiť, uviedol, že najprv s ňou potrebuje oboznámiť kolegov europoslancov. Až potom ju priblížia verejnosti a médiám.

„Na Slovensku je tých zistení toľko, a sú také vážne, že musíme ten problém systematicky riešiť,“ uviedol Zdechovský. „V túto chvíľu by som nechcel strašiť obyvateľov Slovenska. Neplánujeme to navrhnúť a ani sa to v najbližších dňoch neplánuje,“ uviedol na margo možnosti zastavenia eurofondov pre Slovensko. Podotkol ale, že je pravda, že Slovensko bude čeliť zvýšeným kontrolám a preverovaniu niektorých eurofondov.