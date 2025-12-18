Budúcoročný majster sveta vo futbale dostane odmenu 50 miliónov dolárov

Víťazné mužstvo budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale dostane od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) rekordnú finančnú odmenu vo výške 50 miliónov dolárov.
Oznámila to v stredu riadiaca organizácia svetového futbalu.
Tréner Weiss potrestal štyroch hráčov, Slovan po triumfe nad Žilinou jesenným majstrom - VIDEO
Celkový cenový fond majstrovstiev sveta vo výške 655 miliónov dolárov (558,5 milióna eur) predstavuje takmer 50-percentný nárast v porovnaní so 440 miliónmi dolárov, ktoré boli rozdelené účastníkom na ostatnom turnaji v Katare v roku 2022.
Prvýkrát až 48 tímov
Budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú konať v Spojených štátoch, Mexiku a Kanade od 11. júna do 19. júla, budú prvé, na ktorých sa zúčastní 48 tímov, čo je o 50 percent viac ako doterajších 32 tímov.
Dembélé a Bonmatíová sú najlepší hráči sveta podľa FIFA. Fantastický rok osobne aj kolektívne, tvrdí víťaz
Viac peňazí pre všetkých
Argentínska futbalová asociácia získala v Katare odmenu 42 miliónov dolárov, Francúzsko dostalo za postup do finále 30 miliónov dolárov. Tentoraz si zdolaní finalisti privlastnia 33 miliónov dolárov, tretí v poradí 29 miliónov dolárov a mužstvo na 4. mieste 27 miliónov dolárov.
Škóti sa tešia na MS. Ceny vstupeniek sú však príliš drahé, tréner vyzýva fanúšikov, nech sa nezadlžujú - VIDEO
Tímy vyradené v skupinovej fáze získajú po 9 miliónov dolárov, zatiaľ čo všetkých 48 zúčastnených krajín dostane ďalších 1,5 milióna dolárov na pokrytie „nákladov na prípravu“.