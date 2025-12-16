Škóti sa tešia na MS. Ceny vstupeniek sú však príliš drahé, tréner vyzýva fanúšikov, nech sa nezadlžujú - VIDEO

Krajinu zachvátila „horúčka svetového pohára“, keďže sa prvýkrát po 28 rokoch kvalifikovala na záverečný turnaj vďaka novembrovému víťazstvu 4:2 nad Dánskom na domácej pôde.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Skotsko Steve Clarke
Na snímke škótsky realizačný tím na čele s trénerom Steveom Clarkeom (úplne vľavo) tešiaci sa po postupe na MS 2026 vo futbale. Foto: SITA/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP
Tréner Škótska Steve Clarke varoval fanúšikov pred finančným zadlžovaním sa pre cestovanie do Severnej Ameriky na majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026.

Krajinu zachvátila „horúčka svetového pohára“, keďže sa prvýkrát po 28 rokoch kvalifikovala na záverečný turnaj vďaka novembrovému víťazstvu 4:2 nad Dánskom na domácej pôde.

V skupine C bude čeliť Brazílii, Maroku a Haiti. Vstupenky na škótske zápasy stoja od 134 do 524 libier (približne 152 až 597 eur).

Želanie

Clarke poprosil priaznivcov, aby pri účasti na šampionáte neprekračovali svoje finančné možnosti.

„Ceny nemôžeme ovplyvniť. Do Ameriky je aj tak drahé ísť. Ak si to môžete dovoliť, potom to je skvelé. Ale ak nemôžete, potom nezadlžujte seba a svoju rodinu,“ povedal 62-ročný skúsený kouč pre web skysports.com.

„Ceny lístkov sú stanovené FIFA. Mojím najväčším želaním je, aby sa ľudia príliš nezadlžovali v snahe dostať sa tam. Aj keď sa chystáte na dovolenku do Ameriky, musíte si našetriť, aby ste sa dostali cez Atlantik a strávili tam čas. Vždy to budú drahé majstrovstvá sveta,“ prezradil rodák z mesta Saltcoats v Škótsku.

Nesmierne drahé lístky

V oficiálnej ponuke na MS 2026 sa uvádza, že najlacnejšie vstupenky počas celého turnaja sa budú pohybovať v rozmedzí od 21 do 128 dolárov (asi 17 až 108 eur).

Pre porovnanie, lístky na finále majstrovstiev Európy 2024 medzi Anglickom a Španielskom v Berlíne boli k dispozícii od 83 libier, čo je v prepočte 94 eur.

FIFA odmietla komentovať ceny vstupeniek, hoci uviedla, že v priebehu 24 hodín prišlo päť miliónov žiadostí o vstupenky, čo „poukazuje na prudko rastúci celosvetový dopyt“.

