Tréner Weiss potrestal štyroch hráčov, Slovan po triumfe nad Žilinou jesenným majstrom - VIDEO

Napriek trápeniu v ostatných týždňoch sa jesenným šampiónom v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Niké lige 2025/2026 stalo mužstvo ŠK Slovan Bratislava. „Belasí“ dali bodku za ligovou jeseňou nedeľňajším triumfom nad MŠK Žilina (3:2) a pred zimnou prestávkou majú na 1. mieste náskok bodu pred druhou Dunajskou Stredou.
Slovan sa v šlágri kola na Tehelnom poli prezentoval solídnym výkon, pričom v úvode druhého polčasu viedol už 3:0. Neskôr sa však hostia dokázali dvomi zásahmi vrátiť do stretnutia, no na vyrovnanie im už nezostal čas ani sily.
Štyri tímy v hre o titul
„Ľudia videli výborný futbal, ktorý sa im musel páčiť. Teším sa z troch bodov i z ľudí, ktorí prišli na štadión a podporovali nás. Mužstvo našlo v sebe silu a naplno sa vyžmýkalo,“ povedal na úvod pozápasového hodnotenia tréner Slovana Vladimír Weiss st.
Podľa domáceho trénera dosiahli Bratislavčania cenné víťazstvo, ale určite nie rozhodujúce z pohľadu boja o titul. „V bitke o titul sú štyri kluby. Pre futbal je to dobré, pre nás ťažšie, naši konkurenti nespia,“ dodal Weiss, ktorého mrzelo akurát to, že jeho hráči dovolili súperovi zdramatizovať zápas.
„Šli sme na 3:0, mali sme tam výborné veci, no hostia ožili po kontaktnom góle. Mali sme tutovku na 4:1 v podaní Roba Maka, nevyužili sme ju. Dvakrát sme inkasovali z prakticky identických situácií z našej ľavej strany a v závere sme sa triasli o výsledok.“
Omeškancov potrestal
Weiss priznal problémy so zložením základnej zostavy, pod čo sa podpísalo aj interné rozhodnutie nezaradiť do nominácie kvarteto hráčov – Yirajanga, Oforiho, Ibrahima a Zuberua.
„Prišli neskoro, resp. neprišli na obed. Nie sú vyradení, ale boli potrestaní, pretože to sa nesmie stať, je to otázka prístupu a disciplíny, a v tomto smere nemôžem povoliť. Všetko zlé je však na niečo dobre. Nehovorím, že sa niektorí zľakli, no pozitívnym impulzom bolo, že všetci boli veľmi poctiví,“ povedal Weiss, ktorý z individualít vyzdvihol Toliča, svojho syna, Barseghjana a Marcelliho.