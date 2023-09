Budúca vláda by mala viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí, myslia si to najmä mladší ľudia

Budúca vláda by mala viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí. Myslí si to až 77,3 percent opýtaných v sociologickom prieskume, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ. Len 18,5 percenta ľudí si myslí, že by nemala.

Za sú najmä mladší ľudia

Vláda by mala viac investovať do propagácie našej krajiny v zahraničí najmä podľa ľudí vo veku od 18 do 33 rokov, ktorí sú vzdelanejší, majú stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie.

Vyjadrili sa tak najmä ľudia s trvalým bydliskom v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji a voliči strán Progresívne Slovensko (93 percent voličov PS) a Sloboda a Solidarita (84 percent voličov SaS).

Z hľadiska národnostného zloženia si žiada väčšiu propagáciu Slovenska 77 percent respondentov slovenskej národnosti, 74 percent opýtaných maďarskej národnosti a až 83 percent ľudí inej národnosti.

Niektorí ľudia sú proti

Spolu 39,2 percenta respondentov si myslí, že by budúca vláda určite mala viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí a 38,1 percenta uviedlo, že by asi mala viac investovať.

Z tých, čo sa vyjadrili záporne, si 8,1 percenta myslí, že by určite nemala a 10,4 percenta uviedlo, že by asi nemala. Spolu 4,1 percenta respondentov to nevedelo posúdiť a 0,1 percenta nechcelo odpovedať.