Väčšia kontrola médií? Voliči Republiky a Smeru súhlasia, nadpriemerne za sú podporovatelia OĽaNO

Temer 40 percent Slovákov si myslí, že budúca vláda by mala väčšmi kontrolovať médiá. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre JOJ24. Prieskum bol realizovaný od 7. do 14. augusta, na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.

Na otázku „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda viac regulovať a kontrolovať médiá?“ odpovedalo 23,4 percenta respondentov, že by určite mala. Ďalších 16,2 percenta uviedlo odpoveď „asi by mala“.

Kontrola médií

Bezmála 56 percent opýtaných sa vyslovilo proti väčšej kontrole médií, pričom 35,1 percent uviedlo, že vláda by určite nemala viac kontrolovať a regulovať médiá a 20,6 percenta respondentov sa vyjadrilo, že by to asi nemala robiť. K otázke sa nevedelo vyjadriť 4,5 percenta účastníkov prieskumu a 0,2 percenta nechcelo odpovedať.

Za väčšiu kontrolu a reguláciu médií budúcou vládou sú väčšmi ženy než muži, tento názor má celkovo 44 percent z nich. Z vekového hľadiska podporujú regulovanie médií budúcou vládou najviac ľudia vo veku 66 a viac rokov, ide bezmála o polovicu (49 percent) respondentov v tejto vekovej kategórii.

Vysokú podporu má väčšie kontrolovanie médií budúcou vládou aj medzi ľuďmi so základným vzdelaním a učňovským vzdelaním bez maturity, kladné odpovede uvádzalo celkovo 52 percent z nich. Najmenšiu podporu pre reguláciu vyjadrovali vysokoškolsky vzdelaní respondenti, išlo celkovo o štvrtinu z nich.

Za reguláciu sú aj voliči Sme rodina

Názor, že vláda by mala väčšmi kontrolovať médiá mávajú nadpriemerne často obyvatelia Trenčianskeho, Prešovského, Žilinského, Košického a Nitrianskeho kraja, naopak, najviac je proti regulácii médií obyvateľstvo Bratislavského kraja. Za reguláciu médií sa najčastejšie vyslovovalo obyvateľstvo inej než slovenskej či maďarskej národnosti, išlo celkovo o 61 percent z nich.

To, že budúca vláda by mala väčšmi regulovať médiá si najčastejšie myslí elektorát hnutia Republika, ide celkovo o 61 percent ich voličov. Nasleduje voličstvo strany Smer – sociálna demokracia, kde väčšiu reguláciu a kontrolu médií podporuje 60 percent.

Nadpriemerne často sú za väčšiu reguláciu médií aj voliči hnutí OĽaNO a priatelia a Sme rodina, v oboch prípadoch si celkovo 51 percent z nich myslí, že budúca vláda by určite alebo asi mala viac regulovať a kontrolovať médiá.

Naopak, najväčšmi je proti regulácií médií voličstvo hnutia Progresívne Slovensko a strany Sloboda a solidarita. V prípade oboch politických subjektov sa proti väčšej regulácií médií vyslovilo celkovo 86 percent z ich elektorátu.