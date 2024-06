Budova parlamentu v Keni zhorela, zaútočili na ňu tisíce ľudí protestujúcich proti daňovému zákonu (video)

Časť budovy kenského parlamentu v hlavnom meste Nairobi v utorok zhorela, keď na ňu zaútočili tisíce ľudí protestujúcich proti novému daňovému zákonu a poslanci utiekli.

Žurnalisti pred komplexom budov parlamentu videli najmenej tri mŕtve telá, keď polícia spustila streľbu. Zdravotníci informovali o iných piatich zabitých ľuďoch. Nepokoje vypukli aj v iných mestách krajiny.

Protestujúci žiadali, aby zákonodarcovia hlasovali proti návrhu zákona, ktorý má zaviesť nové dane. Mládež, ktorá v prezidentských voľbách hlasovala za Williama Ruta, pretože sľuboval zmiernenie ekonomických ťažkostí, vyšla do ulíc, aby vyjadrila nesúhlas s bolestivými reformami.

Najmenej päť ľudí bolo zastrelených, keď pomáhali zraneným, uviedlo vo vyhlásení Kenské združenie zdravotníkov. Podľa vyhlásenia zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí, pričom najmenej 13 z nich zranila ostrá munícia.

