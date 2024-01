Voľby by vyhral Smer-SD, do parlamentu by sa vrátila Republika a tesne by prešli aj matovičovci

Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 22,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj v relácii Na hrane. Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo celkom osem politických subjektov.

KDH na štvrtej priečke

Na druhom mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko, ktoré by podporilo 19,9 percenta opýtaných a tretí by skončil Hlas-SD, ktorý by získal 14,3 percenta hlasov.

Na štvrtom mieste by skončilo KDH s podporou na úrovni 8,7 percenta respondentov. Do parlamentu by sa tesne prebojovala aj koalícia strán Slovensko-Kresťanská únia-Za ľudí, ktorý by získala rovných sedem percent hlasov. Presne toľko potrebujú koalície na účasť v zákonodarnom zbore.

Do parlamentu by sa tiež dostali Sloboda a Solidarita (šesť percent), SNS (5,4 percenta) a aj v súčasnosti mimoparlamentná Republika (5,3 percenta).

Demokrati majú 3,2 percenta

Naopak, pred bránami národnej rady by ostali Aliancia (4,3 percenta), Demokrati (3,2 percenta) a tiež Sme rodina (2,4 percenta). Iné strany by podľa prieskumu nezískali ani jedno percento hlasov.

Na základe výsledkov volieb by Smer získal v parlamente 37 kresiel, PS 34, Hlas 24, KDH 15, koalícia hnutia Slovensko 12, SaS 10, SNS deväť, a Republika tiež deväť. Volieb by sa podľa prieskumu zúčastnilo 75,1 percenta respondentov, voliť by naopak nešlo 11,3 percenta opýtaných. Rozhodnutých ešte nebolo 10,7 percenta respondentov a na otázku odmietlo odpovedať 2,9 percenta opýtaných.

Agentúra prieskum robila v dňoch 11.až 16. januára na vzorke1000 respondentov telefonickou formou.