Británia a Nemecko odsudzujú teroristický útok v Moskve, Baerbocková hovorí o chladnokrvnej vražde (foto)

Nemecký kancelár Olaf Scholz odsúdil „strašný teroristický útok na nevinných návštevníkov koncertu v Moskve“. „Naše myšlienky sú s rodinami obetí a všetkými zranenými,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré zverejnil v sobotu. Informuje o tom web CNN.

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v sobotu na mikroblogovacej sieti X napísala, že smúti spolu s rodinami návštevníkov koncertu, ktorí boli „chladnokrvne zavraždení“.

„Odsudzujeme zbabelý, neľudský teror – kdekoľvek,“ vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie.

Teroristický útok v Moskve odsúdil aj britský minister zahraničných vecí David Cameron. V sobotu vyhlásil, že Spojené kráľovstvo „čo najdôraznejšie odsudzuje vražedný teroristický útok“ v Moskve, ktorý sa odohral v piatok večer.

„Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodinám mnohých obetí,“ napísal Cameron na mikroblogovacej sieti X. „Nič nemôže nikdy ospravedlniť také strašné násilie,“ dodal. Informuje o tom portál CNN.

The UK condemns in the strongest terms the deadly terrorist attack at the Crocus City Hall near Moscow.

We offer our heartfelt condolences and express our deepest sympathy to the families of the many victims.

Nothing can ever justify such horrific violence.

— David Cameron (@David_Cameron) March 23, 2024