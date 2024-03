Moskva pod paľbou z automatických zbraní, teroristický útok v koncertnej sieni si vyžiadal 40 životov (video)

aktualizované 22. marca, 20:38

Teroristický útok na koncertnú sieň v Moskve si podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) vyžiadal 40 mŕtvych. Viac ako 100 ľudí utrpelo zranenia.

Ozbrojenci v piatok vtrhli do koncertnej siene Krókus na západnom okraji Moskvy a spustili tam paľbu z automatických zbraní do ľudí. Ruské médiá informovali, že útočníci použili aj výbušniny a v budove spôsobili požiar.

Použili aj výbušniny

Strecha budovy sa podľa nich už prepadá. Ruský vyšetrovací výbor oznámil, že udalosti vyšetruje ako teroristický útok. Videá na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa z budovy valia čierne oblaky dymu.

Útok sa odohral v čase, keď sa ľudia schádzali na koncert známej ruskej rockovej kapely Piknik v sieni s kapacitou viac ako 6 000 ľudí. Médiá informovali, že návštevníkov evakuovali, pričom niektoré uviedli, že nešpecifikovaný počet ľudí mohol vo vnútri uväzniť požiar.

Tеrrоrrists shooting at people inside the music venue in Moscow and setting it on fire pic.twitter.com/h0MgZhgozA — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

Poriadková polícia

Prokuratúra informovala, že ozbrojenci v bojových uniformách vtrhli do siene a začali páliť do návštevníkov. Niekoľko videí ukazuje približne štyroch útočníkov. Ruské médiá tiež informovali o tom, že do oblasti vyslali poriadkovú políciu. V oblasti evakuujú obyvateľov.

Úrady v Moskve tiež sprísnili bezpečnosť na letiskách a železničných staniciach. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin, ktorý útok označil, za „obrovskú tragédiu“, zrušil všetky masové podujatia naplánované na víkend.

Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov oznámil, že smeruje do oblasti a zriadil pracovnú skupinu na riešenie vzniknutých škôd. Ďalšie podrobnosti neuviedol.

#FLASH: #RussiaWatch🇷🇺: As reported by @France24_en, a shooting incident has occurred in the Crocus City Hall concert venue near Moscow.pic.twitter.com/XLEjjeBAsk — Steve Hanke (@steve_hanke) March 22, 2024

K útoku, ktorý je najhorší teroristický útok v Rusku za dve desaťročia, sa zatiaľ nikto neprihlásil. Viaceré západné veľvyslanectvá už skôr počas mesiaca varovali občanov pred hrozbou možného útoku.