Ukrajina poprela akúkoľvek účasť na teroristickom útoku v Moskve, Kyjev sa však obáva rýchlejšej mobilizácie

Ukrajina nemá nič spoločné s piatkovým útokom v Crocus City Hall v Krasnogorsku na západnom okraji Moskvy. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti X to napísal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, podľa ktorého to „vôbec nedáva zmysel“.

„V prvom rade Ukrajina už viac ako dva roky bojuje s ruskou armádou. A o všetkom v tejto vojne sa rozhodne až na bojisku. Len kvantitou zbraní a kvalitatívnymi vojenskými rozhodnutiami. Teroristické útoky neriešia žiadne problémy,“ vyjadril sa Podoľak.

Poukázal tiež na to, že „Ukrajina sa nikdy neuchýlila k použitiu teroristických metód“, ktoré sú podľa jeho slov vždy zbytočné. „A po tretie, dlho pred udalosťami v Crocus City Hall sme počuli verejné varovania od zahraničných veľvyslanectiev umiestnených v Moskve o možnosti takýchto krvavých excesov,“ dodal.

Podoľak podľa svojich slov nepochybuje o tom, že udalosti z ruskej metropoly prispejú „k prudkému nárastu vojenskej propagandy, zrýchlenej militarizácii, rozšírenej mobilizácii a v konečnom dôsledku k zintenzívneniu vojny. A tiež ospravedlňovaniu zjavných genocídnych útokov proti civilnému obyvateľstvu Ukrajiny…“.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024