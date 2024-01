Bratislavský kraj čaká podľa Drobu prelomový rok, dokončia sa projekty a opäť sa otvorí Divadlo Aréna

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) schválil na rok 2024 rozpočet vo výške viac ako 300 miliónov eur. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu bude tento rok z hľadiska projektov prelomový, napriek zníženým daňovým príjmom a vysokej inflácii.

„Na rok 2024 sme navýšili finančné prostriedky na všetky kľúčové kompetencie žúp ako sú vzdelávanie, sociálne služby, prímestská doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra. Podarilo sa nám navýšiť aj finančné prostriedky do cestovného ruchu,“ poznamenal Droba.

Dokončenie významných investícií

BSK postupne dokončí svoje významné investície, či už ide o centrá odborného vzdelávania a prípravy v školskej oblasti alebo deinštitucionalizáciu sociálnych služieb.

„Prebiehať budú revitalizácie parkov v Malinove a Stupave. Pokračovať budeme takisto v rozsiahlej modernizácii cestnej siete na území župy,“ priblížil Droba.

Ako dodal, celková suma investičných výdavkov je na úrovni 70,7 milióna eur, čo je historicky najvyššie číslo.

Do modernizácie ciest II. a III. triedy pôjde vyše 31 miliónov eur. Z celkového pohľadu najviac finančných prostriedkov poputuje do oblasti vzdelávania, a to 108 miliónov eur.

Otvorenie Divadla Aréna

V novej divadelnej sezóne 2024/2025 sa môžu obyvatelia kraja tešiť aj na otvorenie vynoveného Divadla Aréna, ktoré komplexne zrekonštruovali.

„Tento rok na staronovú adresu na Dunajskú ulicu vrátime Bratislavské bábkové divadlo,„ uviedol Droba. Divadlo roky fungovalo v náhradných priestoroch.

„Konečne má pôvodnú starú budovu komplexne zrekonštruovanú a získalo aj úplne novú prístavbu, kde sa nachádza hľadisko a javisko,“ dodal.

V tomto roku otvoria verejnosti aj kultúrne centrum v zrekonštruovanej Synagóge v Senci. Zrevitalizovať sa podarilo aj záhradu v Kaštieli v Modre. Na jar sprístupnia tiež Ekocentrum v Čunove.

Kampus športu a zdravia

Ďalším pripravovaným projektom kraja je kampus športu a zdravia v Petržalke.

„Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Súčasťou kampusu bude Spojená škola Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu, ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry,“ poznamenal Droba.

Ako dodal, aktuálne majú vypracovaný stavebný zámer a podklady na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Nasledovať bude fáza vypracovania predprojektovej dokumentácie.

Ďalšie podobné kampusy plánujú v Bernolákove pre oblasť energetiky a poľnohospodárstva a v Modre zase vinohradnícky.