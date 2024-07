Bratislavské Vajnory privítajú AC/DC. Pripravené sú špeciálne opatrenia pre hostí aj domácich

V nedeľu sa na Starom letisku v Bratislave – Vajnoroch uskutoční koncert hudobnej skupiny AC/DC. Ako informuje referát komunikácie mestskej časti, na podujatí očakávajú návštevnosť až 120-tisíc ľudí.

„Kultúrne udalosti tohto typu sú aj pre nás ako mestskú časť príležitosťou, aby sme sa stali známymi nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe,“ uviedol starosta Michal Vlček.

Do dediny sa autom dostanú iba obyvatelia

Napriek tomu, že samospráva nie je organizátorom koncertu a ten sa odohrá na súkromnom pozemku, snažia sa, aby bol zabezpečený čo najlepší prístup pre návštevníkov a zároveň sa minimálne dotkol obyvateľov mestskej časti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Návštevníci koncertu, ktorí sa rozhodnú prísť autom, majú zabezpečené parkovacie plochy priamo v areáli,“ poznamenal starosta. Dostanú sa tam trasou cez ulicu Pri mlyne a Rybničnou. Zo severnej strany od diaľnice D4, od Rače tiež cez Rybničnú.

„Pre obyvateľov je kľúčové, že do dediny sa autom dostanú len ľudia s trvalým pobytom u nás. Pre zrýchlenie kontroly sme obyvateľom distribuovali nálepku na čelné sklo auta, s ktorou sa dostanú do Vajnôr priamo do miesta svojho bydliska,“ priblížil starosta. Obyvatelia budú môcť využiť všetky cesty okrem Vajnorského nadjazdu.

„Odporúčame však prioritne použiť zjazd z diaľnice D4,“ doplnil.

Posilnené budú spoje mestskej hromadnej dopravy

Vajnorský nadjazd bude pre celú automobilovú dopravu od nedele 12:00 až do pondelka do 3:00 ráno úplne uzavretý. Bude slúžiť pre všetkých peších od konečnej zastávky električky na Zlatých pieskoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Okrem toho budú zabezpečené posilnené spoje mestskej hromadnej dopravy a taktiež kyvadlová vlaková doprava z hlavnej stanice na železničnú stanicu Vajnory. Pre obyvateľov Vajnôr bude zriadená špeciálna linka X53, ktorá bude premávať zo Zlatých pieskov po diaľnici cez Chorvátsky Grob.

„Určite odporúčame všetkým návštevníkom koncertu využiť prioritne verejnú dopravu a príchod si načasovať s dostatočným predstihom. Samotný areál sa bude otvárať už od 12:00,“ doplnil starosta. Všetky základné organizačné pokyny pre návštevníkov sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.