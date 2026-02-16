Bratislava ukončila sanáciu svahu pri Devínskej ceste, v pláne je nová cyklotrasa - FOTO

V rámci prác nainštalovali oceľovú stabilizačnú konštrukciu, ktorá zabráni zosuvom pôdy.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Sanácia svahu pri Devínskej ceste, Bratislava
Skalnatý svah na Devínskej ceste v Bratislave s oceľovou stabilizačnou konštrukciou, ktorá zabráni zosuvom pôdy z brala po rekonštrukcii. Bratislava, 10. február 2026. Foto: SITA/Marek Velček
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislava počas druhého februárového týždňa ukončila práce na sanácii svahu pri Devínskej ceste. V rámci prác nainštalovali oceľovú stabilizačnú konštrukciu, ktorá zabráni zosuvom pôdy z brala. „Okrem nej bola realizovaná aj betonáž a vŕtanie kotvenia pre ochranný plot,“ priblížilo hlavné mesto.

Fotogaléria k článku:

Sanácia svahu pri Devínskej ceste, Bratislava
Sanácia svahu pri Devínskej ceste, Bratislava
Sanácia svahu pri Devínskej ceste, Bratislava
5 fotografií v galérii
Sanácia svahu pri Devínskej ceste, Bratislava

Svah dosahuje až 17 metrov

Podľa samosprávy dosahuje svah od Devínskej cesty až 17 metrov a odtrhové zóny siahali až po úroveň asfaltového chodníka na ulici Nad ostrovom. „Na sanáciu vrchnej časti sme vybudovali oporný múr, zabezpečili hydroizoláciu a odvodňovaciu rúru a položili asfaltovú vrstvu,“ vysvetlil magistrát.

V oboch častiach svah spevnili vloženou výstužou a vysokopevnostnou sieťou. „Výsledkom permanentnej sanácie svahu je zabezpečenie najkritickejšej časti Devínskej cesty, kde v minulosti už k zosuvom a skalným zrúteniam došlo, navyše nám umožní vybudovať aj úplne novú oddelenú cyklotrasu do Devína,“ uzavrelo mesto.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Magistrát vlani v lete oznámil, že plánuje výstavbu segregovanej cyklotrasy, ktorá spojí Devín s Karlovou Vsou. Projekt má byť financovaný z Plánu obnovy. Ide o návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v úseku Devínska cesta, ktorá je súčasťou medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy (EuroVelo 13).

Projekt prepojí existujúce segregované cyklotrasy. Celá trasa má dĺžku približne 4,5 kilometra, je rozdelená na šesť úsekov a budovať sa bude postupne.

Firmy a inštitúcie: Magistrát hl. m. SR Bratislava
Okruhy tém: Cyklotrasy Devín Devínska cesta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk