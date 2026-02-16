Bratislava ukončila sanáciu svahu pri Devínskej ceste, v pláne je nová cyklotrasa - FOTO

Bratislava počas druhého februárového týždňa ukončila práce na sanácii svahu pri Devínskej ceste. V rámci prác nainštalovali oceľovú stabilizačnú konštrukciu, ktorá zabráni zosuvom pôdy z brala. „Okrem nej bola realizovaná aj betonáž a vŕtanie kotvenia pre ochranný plot,“ priblížilo hlavné mesto.
Svah dosahuje až 17 metrov
Podľa samosprávy dosahuje svah od Devínskej cesty až 17 metrov a odtrhové zóny siahali až po úroveň asfaltového chodníka na ulici Nad ostrovom. „Na sanáciu vrchnej časti sme vybudovali oporný múr, zabezpečili hydroizoláciu a odvodňovaciu rúru a položili asfaltovú vrstvu,“ vysvetlil magistrát.
Bratislavu s Devínom spojí bezpečná cyklotrasa, s výstavbou chcú začať už tento rok
V oboch častiach svah spevnili vloženou výstužou a vysokopevnostnou sieťou. „Výsledkom permanentnej sanácie svahu je zabezpečenie najkritickejšej časti Devínskej cesty, kde v minulosti už k zosuvom a skalným zrúteniam došlo, navyše nám umožní vybudovať aj úplne novú oddelenú cyklotrasu do Devína,“ uzavrelo mesto.
Magistrát vlani v lete oznámil, že plánuje výstavbu segregovanej cyklotrasy, ktorá spojí Devín s Karlovou Vsou. Projekt má byť financovaný z Plánu obnovy. Ide o návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v úseku Devínska cesta, ktorá je súčasťou medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy (EuroVelo 13).
Projekt prepojí existujúce segregované cyklotrasy. Celá trasa má dĺžku približne 4,5 kilometra, je rozdelená na šesť úsekov a budovať sa bude postupne.