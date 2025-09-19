Bratislava hostila významné rokovania NATO, zúčastnilo sa vyše 60 krajín aj partnerov a otvoril ho aj Marek Eštok

Slovensko hostilo v dňoch 17. – 19. septembra významné zasadnutie Bezpečnostného výboru NATO Slovensko. V Bratislave sa konalo historicky druhé rozšírené zasadnutie Bezpečnostného výboru NATO, na ktorom sa stretli zástupcovia národných bezpečnostných orgánov členských štátov a partnerov NATO. Trojdňové rokovania spojili bezpečnostnú komunitu viac než 60 krajín a medzinárodných organizácií.
Úloha spoľahlivého spojenca
„Podujatie, ktoré spoločne zorganizoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a Bezpečnostný úrad NATO (NOS), potvrdilo nielen významnú úlohu Slovenska v Aliancii, ale aj jeho rešpektované postavenie medzi partnermi,“ uviedla hovorkyňa NBÚ Kristína Petro Garaiová a dodala, že Slovensko sa ukázalo ako spoľahlivý spojenec, ktorý vie vytvárať priestor na odbornú diskusiu a hľadať riešenia pre spoločnú bezpečnosť. Rokovania otvoril aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMarek Eštok.
Ozbrojené sily SR budú mať viac vojakov v štruktúrach NATO a EÚ, vláda schválila návrh Kaliňákovho ministerstva
Bezpečnostný výbor NATO, ktorý pôsobí ako hlavný poradný orgán Aliancie v otázkach bezpečnosti, viedol jeho predseda Galen J. Nace, riaditeľ NOS a zástupca generálneho tajomníka NATO pre bezpečnosť. Delegácie sa venovali najmä zdieľaniu osvedčených postupov pri ochrane utajovaných skutočností a hľadaniu riešení pre nové bezpečnostné hrozby.
Posilňovanie medzinárodnej spolupráce
„Partnerstvá posilňujú Alianciu. Zaviazali sme sa spolupracovať s našimi partnermi na presadzovaní osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti s cieľom chrániť našich ľudí, informácie, systémy a zariadenia. Sme hrdí na to, že sme zlepšili bezpečnostné nastavenia medzi NATO a partnermi. Stretnutie umožnilo nadviazať ešte silnejšie vzťahy aj so štátmi, ktoré nie sú členmi Aliancie,“ zdôraznil na záver zasadnutia Galen J. Nace.
Putin: Na cvičení Západ pri hraniciach NATO sa zúčastňuje 100-tisíc vojakov
Význam stretnutia podčiarkol aj riaditeľ NBÚ Roman Konečný. Zasadnutie podľa neho ukazuje, že NATO a jeho partneri vedia spoločne reagovať na komplexné výzvy a premietať princíp kolektívnej bezpečnosti do praktických riešení. „Som presvedčený, že výsledky rokovaní prispejú k posilneniu pozície NATO ako garanta stability a bezpečnosti, k upevneniu partnerstiev a k rozšíreniu priestoru vzájomnej dôvery,“ povedal.