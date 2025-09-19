Bratislava hostila významné rokovania NATO, zúčastnilo sa vyše 60 krajín aj partnerov a otvoril ho aj Marek Eštok

Bratislava hostila rozšírené zasadnutie Bezpečnostného výboru NATO.
Slovensko hostilo v dňoch 17. – 19. septembra významné zasadnutie Bezpečnostného výboru NATO Slovensko. V Bratislave sa konalo historicky druhé rozšírené zasadnutie Bezpečnostného výboru NATO, na ktorom sa stretli zástupcovia národných bezpečnostných orgánov členských štátov a partnerov NATO. Trojdňové rokovania spojili bezpečnostnú komunitu viac než 60 krajín a medzinárodných organizácií.

Úloha spoľahlivého spojenca

„Podujatie, ktoré spoločne zorganizoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a Bezpečnostný úrad NATO (NOS), potvrdilo nielen významnú úlohu Slovenska v Aliancii, ale aj jeho rešpektované postavenie medzi partnermi,“ uviedla hovorkyňa NBÚ Kristína Petro Garaiová a dodala, že Slovensko sa ukázalo ako spoľahlivý spojenec, ktorý vie vytvárať priestor na odbornú diskusiu a hľadať riešenia pre spoločnú bezpečnosť. Rokovania otvoril aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SRMarek Eštok.

Bezpečnostný výbor NATO, ktorý pôsobí ako hlavný poradný orgán Aliancie v otázkach bezpečnosti, viedol jeho predseda Galen J. Nace, riaditeľ NOS a zástupca generálneho tajomníka NATO pre bezpečnosť. Delegácie sa venovali najmä zdieľaniu osvedčených postupov pri ochrane utajovaných skutočností a hľadaniu riešení pre nové bezpečnostné hrozby.

Posilňovanie medzinárodnej spolupráce

„Partnerstvá posilňujú Alianciu. Zaviazali sme sa spolupracovať s našimi partnermi na presadzovaní osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti s cieľom chrániť našich ľudí, informácie, systémy a zariadenia. Sme hrdí na to, že sme zlepšili bezpečnostné nastavenia medzi NATO a partnermi. Stretnutie umožnilo nadviazať ešte silnejšie vzťahy aj so štátmi, ktoré nie sú členmi Aliancie,“ zdôraznil na záver zasadnutia Galen J. Nace.

Význam stretnutia podčiarkol aj riaditeľ NBÚ Roman Konečný. Zasadnutie podľa neho ukazuje, že NATO a jeho partneri vedia spoločne reagovať na komplexné výzvy a premietať princíp kolektívnej bezpečnosti do praktických riešení. „Som presvedčený, že výsledky rokovaní prispejú k posilneniu pozície NATO ako garanta stability a bezpečnosti, k upevneniu partnerstiev a k rozšíreniu priestoru vzájomnej dôvery,“ povedal.

