Putin: Na cvičení Západ pri hraniciach NATO sa zúčastňuje 100-tisíc vojakov

Ruský vodca Vladimir Putin v utorok počas neočakávanej návštevy spoločného vojenského cvičenia s Bieloruskom, ktorého časť sa koná blízko hraníc NATO, oznámil, že sa na ňom zúčastňuje 100-tisíc vojakov.
„Dnes vykonávame záverečnú časť strategického cvičenia Západ 2025,“ povedal Putin vo vojenskej uniforme a dodal: „Zúčastňuje sa ho 100-tisíc vojakov.“ Ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na Kremeľ informovali, že na cvičení sa zúčastňujú aj vojaci z Indie, Iránu, Bangladéša, Burkiny Faso, Konga a Mali.
Poľsko uzatvára hranice s Bieloruskom
Putin dodal, že cieľom cvičenia je „odraziť potenciálnu agresiu proti zväzovému štátu“, čím mal na mysli spojenecký subjekt Ruska a Bieloruska.
Podľa poľského premiéra Donalda Tuska je cvičenie navrhnuté tak, aby simulovalo okupáciu Suwalského koridoru, strategicky dôležitej oblasti v Poľsku, ktorá krajinu spája s Litvou. Varšava uviedla, že počas cvičenia má v blízkosti bieloruských hraníc umiestnených približne 40-tisíc vojakov.