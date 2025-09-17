Ozbrojené sily SR budú mať viac vojakov v štruktúrach NATO a EÚ, vláda schválila návrh Kaliňákovho ministerstva

Vláda schválila zámer rozšíriť pôsobenie Ozbrojených síl (OS) SR v štruktúrach NATO a EÚ. Vyplynulo to z Návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ, a návrhu na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia SR pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ.
Ako sa píše v predloženom materiáli z dielne ministerstva obrany, Slovensko tak reaguje na platné medzinárodné záväzky voči spojencom v rámci NATO a EÚ, a na bilaterálne dohovory s partnermi.
Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO
Celkové počty, ak ide o vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO a EÚ a národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO, sú určené do 30 príslušníkov ozbrojených síl. Celkové tabuľkové počty, ak ide o vojenské zastúpenie vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ, sú určené do 111 príslušníkov ozbrojených síl. Pre zastúpenie v ostatných agentúrach, veliteľstvách, centrách a školách v rámci NATO sa určuje do 11 osôb.
Takéto rozšírenie vojenského zastúpenia súvisí podľa slov rezortu obrany aj s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO.