Blanár skritizoval českého ministra. Jeho účasť na proteste v Bratislave označil za zasahovanie do vnútorných vecí – VIDEO, FOTO

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) kritizuje účasť českého ministra vnútra Víta Rakušana na protivládnom proteste v Bratislave. Ako slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí napísal na sociálnej sieti, veľvyslanca SR v Prahe v tejto súvislosti poveril, aby českej strane tlmočil náš protest.
„Odmietam zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí Slovenskej republiky, za ktoré považujem účasť podpredsedu vlády a ministra vnútra Českej republiky Víta Rakušana na protivládnom opozičnom proteste 16. septembra 2025 v Bratislave. Takéto konanie neprispieva ku konštruktívnemu slovensko-českému dialógu, ale naopak ho vnímam ako zneužitie v rámci vrcholiacej predvolebnej kampane v Českej republike,“ napísal Blanár.
Funkcia ministra a súkromná návšteva
Zdôraznil tiež, že napriek oficiálne deklarovanému súkromnému charakteru Rakušanovej cesty je z titulu svojej funkcie stále podpredsedom vlády a ministrom vnútra Českej republiky. Na akýkoľvek jeho pobyt na území iného štátu sa teda vzťahujú normy medzinárodného práva.
„Napriek tomu, že podpredseda vlády a minister vnútra ČR tvrdí, že išlo o jeho súkromnú návštevu, jeho vyjadrenia v rozhovore, ktorý poskytol v reakcii na účasť na protivládnom proteste, svedčia o politickej motivácii. Potvrdzuje to tiež priame mediálne vyjadrenie pána podpredsedu vlády a ministra vnútra o tom, že prišiel na protivládny protest podporiť údajné „proeurópske smerovanie Slovenska“, pričom túto tému práve opozičné strany na Slovensku voči súčasnej vláde SR dlhodobo úmyselne zneužívajú a manipulujú nepravdivými tvrdeniami,“ tvrdí Blanár.
Protesty a slovensko-české vzťahy
Minister zahraničných vecí Blanár prízvukoval, že občania SR majú slobodné právo vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom pokojných protestov, a toto právo vládni predstavitelia rešpektujú, no zároveň odmietajú, aby sa slovensko-české vzťahy stali prostredníctvom takéhoto konania predmetom politickej kampane.
Rakušanovo konanie podľa Blanára takto jednak zasahuje do vnútroštátnych záležitostí Slovenska, a jednak ho zaťahuje do aktuálne vrcholiacej predvolebnej kampane v Českej republike. „Vláda SR rešpektuje slobodné a demokratické rozhodnutie českých občanov vybrať si svojich predstaviteľov,“ zdôraznil Blanár.
V závere šéf slovenskej diplomacie podotkol, že Slovensku záleží na dobrých vzťahoch s Českom, spomenul historickú, ľudskú aj ekonomickú prepojenosť oboch národov, ktorá podľa jeho slov pretrvá bez ohľadu na zvolenú vládu. „Naša vláda je pripravená naďalej konštruktívne spolupracovať s vládou, ktorá vzíde po voľbách v ČR,“ uzavrel Blanár.
Reakcia Michala Šimečku
Na Blanárove vyjadrenia zareagoval Michal Šimečka, predseda najsilnejšieho opozičného subjektu Progresívne Slovensko (PS), ktoré utorňajšie protesty organizovalo. „Minister Blanár je zúfalo nekompetentný. Chce tlmočiť oficiálny protest českej vláde za to, že na naše zhromaždenie prišiel aj minister vnútra ČR Vít Rakušan. Nevšimol som si, že by pán Blanár takto aktívne protestoval voči Vladimirovi Putinovi, ktorý je zodpovedný za napadnutie nášho suseda Ukrajiny a státisíce obetí. Ale účasť na proteste, to je pre Blanára ostrá červená čiara! Naozaj pozná svoje priority a záujmy Slovenska…“ vyjadril sa Šimečka.
Na margo Rakušanovej návštevy a účasti na proteste Šimečka dodal, že je rád, že znovu navštívil Slovensko. Rovnako sa vyjadril, že si váži, že český minister vo svojom voľnom čase prišiel aj medzi ľudí na námestie, aby navnímal atmosféru a podporil ich proeurópske hodnoty.
Šéf progresívcov tiež zdôraznil, že dobré vzťahy medzi našimi krajinami si Ficom nenecháme pokaziť. „A teda, nepamätám si takéto vzrušenie pána Blanára, keď Andrej Babiš podporil Roberta Fica a neskôr aj Petra Pellegriniho priamo vo volebnej kampani,“ poznamenal na záver.