Bratislava bude hostiť európskych profesionálov z oblasti súčasného tanca

Sprievodný program festivalu Bratislava v pohybe ponúkne filmový večer, prednášku o španielskom tanci aj tanečný workshop,

Počas 28. ročníka medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe sa uskutoční stretnutie medzinárodnej platformy pre podporu súčasného tanca Aerowaves. Viac ako 50 hostí z 34 krajín Európy zavíta na Slovensko, aby spoločne vybrali dvadsiatku najzaujímavejších začínajúcich európskych choreografov. Sprievodný program Bratislavy v pohybe opäť prinesie večer tanečných filmov, workshop s členkou hosťujúceho španielskeho súboru La Veronal a prednášku o španielskom súčasnom tanci. Bratislava v pohybe sa opäť roztancuje aj do regiónov – Trnavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša.

Platformu pre podporu súčasného tanca v Európe Aerowaves tvorí 46 partnerov z 34 európskych krajín. Jedným z cieľov tejto siete je identifikovať a propagovať najsľubnejšie nové diela začínajúcich choreografov a zároveň vytvárať príležitosti uviesť tieto diela v divadlách a festivaloch v Európe.

Členovia siete sa stretávajú dva razy do roka vždy v inej členskej krajine. Základné a najdôležitejšie je každoročné októbrové stretnutie, na ktorom sa hodnotia videozáznamy prihlásených diel. Výsledkom hodnotenia je výber TOP20 talentovaných choreografov, ktorých diela sa naživo prezentujú na druhom, jarnom stretnutí siete v priebehu konania festivalu Spring Forward festival.

„Je pre nás cťou, že jesenný míting v roku 2024 sa vôbec po prvýkrát v histórii Aerowaves uskutoční na Slovensku, počas festivalu Bratislava v pohybe. Je to zároveň príležitosť prezentovať najzaujímavejšie diela slovenských tvorcov pred členmi siete. Počas festivalu to budú diela IHOPEIWILL súboru threeiscompany a Jara Viňarského a inscenácia PRÍBEH tanečnej skupiny Yuri Korec & Co,“ približuje význam stretnutia Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu, ktorá je zároveň zástupkyňou Slovenska v sieti Aerowaves. Stretnutie siete Aerowaves sa uskutoční v Primaciálnom paláci v Bratislave od 20. 10. do 23. 10. 2024.

Foto: Bratislava v pohybe

Filmový večer s tancom v Kino Film Europe

Spolupráca festivalu Bratislava v pohybe s Festivalom tanečných filmov Praha má už svoju tradíciu. Kurátorsky zostavený program večera tanečných filmov BEST OF FTF 2024 – Večer s Festivalom tanečných filmov Praha ponúkne 25. 10. 2025 o 19.00 hod. v bratislavskom Kine Film Europe kolekciu siedmich diel s rôznorodou poetikou. Divák sa stane svedkom fantazijnej tanečnej komédie, doku-metafory i temného hororového preludu.

Vo filme SHELLS diváci uvidia v hlavnej úlohe Jana Minaříka, člena divadla Piny Bausch a jedného z najväčších českých tanečníkov 20. storočia. Slávny choreograf a režisér Philippe Decouflé sa v triptychu VIVALDIS vracia do francúzskych Álp, kde v roku 1992 inscenoval nezabudnuteľné ceremoniály zimných olympijských hier. Tematicky zaujímavý bude aj film HERBARIUM, tanečná rozprávka o jednom dni v živote rastliny.

Foto: Bratislava v pohybe

Do španielskeho vesmíru pohybov na workshope či prednáške

Ročník medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe sa zameriava na súčasný španielsky tanec. Pre odbornú verejnosť a študentov tanca či tanečných profesionálov je preto v rámci sprievodného programu pripravený workshop s Laiou Duran, členkou španielskeho súboru La Veronal. Uskutoční sa 28. 10. 2024 v priestoroch Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej ulici v Bratislave. Účastníci sa budú môcť ponoriť do vesmíru súboru La Veronal a objaviť nekonečné spôsoby, ako sa pohybovať a vyjadrovať telom, hudbou a priestorom. Laia Duran sa predstaví s La Veronal s inscenáciou SONOMA 28. októbra 2024 v SND.

Scéna súčasného španielskeho tanca je bohatá, odráža kultúrnu rozmanitosť a politickú históriu krajiny. Tanečná pedagogička a zakladajúca členka siete Aerowaves Laura Kumin priblíži na prednáške (24. októbra 2024 o 9.45 na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU na Zochovej ul.) počiatky súčasného tanca v Španielsku, ako aj vývoj niekoľkých generácií tvorcov v oblasti súčasného tanca a ich dialóg s inými umelcami v zahraničí. V rámci prednášky sa Laura Kumin zameria aj na štruktúry, ktoré podporujú tanečných tvorcov v Španielsku, a ktoré môžu byť zaujímavé pre slovenských umelcov, hľadajúcich rezidenčné pobyty a iné príležitosti na spoluprácu.

Bratislava v pohybe opäť aj v regiónoch

Vďaka spolupráci s partnermi v regiónoch, prináša festival Bratislava v pohybe súčasný tanec zo zahraničia aj do iných miest Slovenska. Predstavenie Jazmíny Piktorovej & Sabiny Bočkovej (CZ) Mikrosvety, ktoré je určené pre deti od 4 rokov, uvidia aj diváci v Malom Berlíne v Trnave (2. 10. 2024 o 17.00 hod) a v kultúrnom centre Stanica Žilina – Záriečie (4. 10. 2024 o 17.00 hod). Francúzsky súbor Les Idoles poputuje s predstavením Reface z Bratislavy do Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši (15. 10. 2024 19.00).

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe predstaví počas jesene výber troch súborov zo Španielska, ako aj diela ďalších piatich súborov z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Vstupenky na predstavenia hlavného programu a na večer tanečných filmov, ako aj permanentku na tri predstavenia zo Španielska je možné si zakúpiť už teraz cez https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2024/.

Viac informácií nájdete na novej webstránke festivalu na www.bratislavavpohybe.sk.

Informačný servis