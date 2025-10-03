Brankár Lille zneškodnil tri penalty. Možno by som chytil aj štvrtú, žartoval po zápase v Ríme - VIDEO

Brankár francúzskeho futbalového klubu OSC Lille Berke Özer bol ústrednou postavou štvrtkového stretnutia hlavnej časti Európskej ligy 2025/2026 na trávniku talianskeho klubu AS Rím. Na Olympijskom štadióne vo „večnom meste“ zneškodnil tri po sebe idúce penalty v dramatickom závere zápasu, v ktorom jeho tím napokon zdolal rímskych „giallorossi“ 1:0.
Francúzsky tím sa ujal vedenia už v úvode stretnutia gólom islandského ofenzívneho stredopoliara Hakona Haraldssona, no AS Rím mal šancu na vyrovnanie krátko pred koncom stretnutia po ruke Aissu Mandiho v pokutovom území.
Tréner Weiss je hrdý na hráčov napriek prehre. Slovanu proti Štrasburgu chýbali premenené šance - VIDEO, FOTO
Loptu si vzal ukrajinský kanonier Artem Dovbyk. Na prvýkrát neuspel, no rozhodca nariadil opakovanie jedenástky pre predčasný pohyb brankára. Özer však zneškodnil aj druhý pokus, no znova bol nariadený opakovaný pokus pre porušenie pravidiel. Tretí pokus išiel zrealizovať Matías Soulé, no ani ten neprekonal tureckého brankára.
Özer, ktorý do Lille prestúpil v auguste po odchode Lucasa Chevaliera do PSG, označil svoj výkon „ako zo sna“ a priznal, že pred zápasom sľúbil svojej snúbenici, že neinkasuje. „Ak by bola štvrtá penalta, možno by som ju tiež chytil,“ dodal s úsmevom.
Brankárska ikona Vencel pre SITA o Slovane, Štrasburgu i legendách. U „belasých“ vidí jednu výhodu - ROZHOVOR
Tréner Lille Bruno Génésio vyzdvihol výkon svojho brankára a priznal, že niečo podobné „ešte nikdy nevidel“. Lille tak zaznamenalo druhé víťazstvo v rade v Európskej lige a na konte má po dvoch dueloch plný počet šesť bodov.