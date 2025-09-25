Fanúšikovia chcú rekordéra v reprezentačnej bránke. Bude „jedenástkový zabijak“ chytať proti Slovensku?

V ankete denníka Kicker sa za Atubolua v bránke Nemecka vyslovili až dve tretiny hlasujúcich.
Slovakia Euro U21 Soccer Final
Noah Atubolu počas finálového zápasu majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov medzi Anglickom a Nemeckom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave na Slovensku, v sobotu 28. júna 2025. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

Nemecký futbalový klub SC Freiburg sa môže bez akýchkoľvek pochybností oprieť o spoľahlivého brankára. Dvadsaťtriročný miestny rodák Noah Atubolu, ktorý má nigérijský pôvod, zažíva dosiaľ najlepšie obdobie svojej kariéry.

Vyšperkoval to dokonca aktuálnym bundesligovým rekordom – žiadnemu gólmanovi sa predtým nepodarilo zneškodniť päť po sebe idúcich pokutových kopov. Atubolu to však dokázal a vyslúžil si dokonca prezývku „Elfmeter-Killer“, čiže „jedenástkový zabijak“.

Počnúc 18. májom minulého roka si poradil s piatimi pokusmi z „bieleho bodu“ – dvakrát proti Unionu Berlín, raz proti Bayeru Leverkusen a opäť dvakrát proti Werderu Brémy. Vďaka tomu prekonal aj „jedenástkové“ legendy ako Bernd Leno či Hans-Jörg Butt. Zatiaľ posledná penalta, ktorá mu prešla za chrbát, bola ešte 27. januára 2024 v dueli proti Brémam.

„To je umenie brankára,“ skonštatoval tréner Freiburgu Julian Schuster.

Fanúšikovia nemeckej reprezentácie, ktorá súperí s výberom Slovenska o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta, čoraz viac hovoria o tom, že práve Atubolu by mal byť jednotkou národného tímu.

V ankete denníka Kicker sa za Atubolua v bránke Nemecka vyslovili až dve tretiny hlasujúcich.

Nemecko a Slovensko proti sebe v rámci kvalifikačnej A-skupiny nastúpia 17. novembra v Lipsku. Septembrový zápas v Bratislave sa skončil triumfom domáceho mužstva 2:0. Slováci zatiaľ vedú poradie skupiny s plným počtom šiestich bodov.

Viac k osobe: Noah Atubolu
Firmy a inštitúcie: SC Freiburg
