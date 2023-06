Boris Kollár bude čeliť odvolávaniu, je známy termín mimoriadnej schôdze

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k odvolanou predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) by mala byť budúci týždeň v utorok. Kollár o tom informoval televíziu TA3.

Odvolanie predsedu NR SR iniciovali poslanci strany Demokrati. Tým sa už podarilo vyzbierať 34 podpisov pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Okrem 15 poslancov za stranu Demokrati sa pod návrh podpísalo 11 poslancov strany Sloboda a Solidarita, päť z klubu OĽaNO a priatelia, jeden za Progresívne Slovensko, jeden zo strany Za ľudí a jeden nezaradený poslanec.

Ako v stredu povedal predseda strany Demokrati Eduard Heger na tlačovej besede, cieľom je vyslať spoločnosti signál, že ženy sa nebijú – nikdy. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze je podľa Demokratov reakciou na to, že Kollár nepovažuje za chybu, že v minulosti zbil svoju vtedajšiu partnerku Barboru Richterovú a povedal, že by to spravil znova, namiesto toho, aby sa ospravedlnil a oľutoval to. Predseda parlamentu svoje konanie obhajuje tým, že chránil život a zdravie svojho syna.