Demokratom sa podarilo vyzbierať podpisy k odvolaniu Kollára. Ženy sa nebijú – nikdy, odkazuje Heger (video)

Strane Demokrati sa podarilo vyzbierať 34 podpisov pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). V stredu návrh podajú do podateľne, Kollár musí schôdzu zvolať v zmysle zákona do siedmich dní.

Cieľom je vyslať spoločnosti signál

Pod návrh sa podpísalo 15 poslancov za stranu Demokrati, 11 poslancov strany Sloboda a Solidarita, päť z klubu OĽaNO a priatelia, jeden za Progresívne Slovensko, jeden zo strany Za ľudí a jeden nezaradený poslanec. Ako v stredu povedal predseda strany Demokrati Eduard Heger na tlačovej besede, cieľom je vyslať spoločnosti signál, že ženy sa nebijú – nikdy.

Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze je podľa Demokratov reakciou na to, že Kollár nepovažuje za chybu, že v minulosti zbil svoju vtedajšiu partnerku Barboru Richterovú a povedal, že by to spravil znova, namiesto toho, aby sa ospravedlnil a oľutoval to.

Násilie na ženách a povolebná spolupráca

Predseda parlamentu svoje konanie obhajuje tým, že chránil život a zdravie svojho syna. Heger očakáva, že sa mimoriadnu schôdzu podarí otvoriť a plénum schváli aj program. „Neviem si predstaviť, že by poslanci chceli vyslať signál, že násilie páchané na ženách je akceptovateľné,“ dodal.

Na otázku, či si vie strana Demokrati predstaviť povolebnú spoluprácu s hnutím Sme rodina, podpredsedníčka strany Andrea Letanovská odpovedala, že sú strany, s ktorými už vopred odmietli spoluprácu.

Sme rodina medzi nimi nie je, no jedným dychom dodala, že „signál, že sa (Boris Kollár, pozn. SITA) pokúša obhájiť neobhájiteľné, je veľmi zlý na akúkoľvek povolebnú spoluprácu“. Podčiarkla, že debata, ktoré odznie na pôde Národnej rady SR k téme násilia páchaného na ženách, je dôležitá pre celú spoločnosť.