Wout van Aert odstúpil z Tour de France, takéto mal dôvody (video)

Belgický proficyklista Wout van Aert odstúpil zo 110. ročníka pretekov Tour de France bez toho, aby zaznamenal jediný triumf. Dvadsaťosemročný jazdec holandského tímu Jumbo-Visma nenastúpi do štvrtkovej 18. etapy z rodinných dôvodov, jeho manželka Sarah totiž čaká druhé dieťa.

„Ako každý vie, Sarah je tehotná a u nás doma to začína byť napäté. Po konzultácii s tímom sme sa rozhodli, že by som mal byť doma. Je to zvláštny pocit odstúpiť z pretekov, ale nebolo ťažké rozhodnúť sa takto,“ vysvetli Van Aert vo videu na oficiálnom webe tímu Jumbo-Visma.

Na konte má deväť triumfov

Všestranný cestný cyklista dosiahol v doterajšej kariére deväť etapových triumfov na „Starej dáme“, no v aktuálnej edícii sa víťazstva nedočkal.

„Často som mal formu na to, aby sa mi to podarilo, ale nestalo sa tak. Tohtoročnú Tour de France si však vždy budem pamätať ako tú, počas ktorej som každý deň volal domov,“ dodal excelentný šprintér, klasikár, vrchár i časovkár.

Vingegaardaovi už nepomôže

Wout van Aert patril medzi kľúčových pomocníkov Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý v stredajšej 17. etape na TdF 2023 prakticky rozhodol o svojej úspešnej obhajobe celkového prvenstva na tomto podujatí. Vingegaard by mal aj bez pomoci Van Aerta zvládnuť zvyšné štyri etapy a v nedeľu si na parížskych Elyzejských poliach obliecť na pódiu žltý dres v druhom roku za sebou. Pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Emirates) má v celkovom poradí náskok 7:35 min.